Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe

Il campione di Formula 1, Lewis Hamilton, ha pubblicato un video toccante in omaggio al suo amato bulldog Roscoe, dopo aver annunciato sui social il suo triste decesso.

La scorsa settimana, Hamilton aveva condiviso una foto del suo fedele compagno e confermato il ricovero in ospedale, dopo che Roscoe aveva contratto una polmonite che lo aveva portato in coma. Dopo quattro giorni legato a un supporto vitale, il pilota ha preso la dolorosa decisione di porre fine alle sofferenze del suo caro amico a quattro zampe.

Hamilton ha raccontato di aver accolto Roscoe tra le proprie braccia la domenica sera scorsa, esprimendo tutta l’emozione di un’esperienza dolorosamente straziante.

"È stato uno dei momenti più difficili della mia vita, e capisco profondamente il dolore di chi ha perso un animale così speciale", ha dichiarato. Ha poi aggiunto: "Avere Roscoe ha reso la mia vita infinitamente più bella, regalandomi amore e affetto incondizionati. Grazie a tutti per il supporto e l’amore donatogli in tutti questi anni."

Roscoe: un amico per sempre

A seguito della notizia, il pilota ha condiviso su Instagram un reel intitolato "Roscoe per sempre", un omaggio all’inseparabile compagna. Il video si apre con una scena intima in cui Hamilton e Roscoe sono distesi a terra, mentre il campione sussurra un affettuoso "ehi, amico" accompagnato dalla malinconica melodia di "Take Care" dei Beach House.

Il montaggio celebra i momenti migliori del bulldog, ritracciando immagini di Roscoe che gioca sulla spiaggia, corre felice e riceve le carezze del pilota, oltre a una sorprendente apparizione nel paddock della F1. La comunità del motorsport, commossa, ha espresso il proprio cordoglio, rendendo omaggio a una mascotte che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo amava.

