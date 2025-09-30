Hamilton snobbato dopo il regalo della Ferrari a Papa Leone XIV

Lewis Hamilton non ha fatto parte del regalo di Formula 1 che John Elkann, presidente della Ferrari, ha donato a Papa Leone XIV.

Il pilota, 49 anni, è stato invitato a un’udienza privata con il Santo Padre in Vaticano, un incontro immortalato da una serie di immagini pubblicate da Rome Reports.

Elkann ha sorpreso il Papa presentando un dono davvero originale. Invece di onorare la leggenda dell’automobilismo e sette volte campione, la scelta è ricaduta sul compagno di squadra, Charles Leclerc.

Il Santo Padre ha ricevuto il volante utilizzato dal pilota e, meravigliato, ha esclamato: "Un volante? È davvero quello di una macchina reale?" Elkann ha confermato: "È autentico, è stato utilizzato veramente." Ridendo, il Papa ha scherzato: "Non è connesso; andrebbe installato su un’auto per funzionare."

Inoltre, Elkann ha consegnato al Papa un modello in scala della Ferrari SF90 XX Stradale, il supercar che fa volare Leclerc in pista, spiegando: "Così potrai ricordare la tua passione per la guida."

Ha ricevuto dei regali Ferrari dai papi?

Questa non è la prima occasione in cui un dirigente del Vaticano riceve un omaggio dalla Ferrari, scuderia dalle radici profondamente italiane e legata storicamente alla Casa del Papa.

Nel 2005, Papa Benedetto XVI ricevette il volante dell’auto con cui Michael Schumacher vinse il campionato del 2003, un regalo offerto dall’ex presidente Luca di Montezemolo.

Quel volante è oggi esposto nel Padiglione delle Carrozze dei Musei Vaticani. Inoltre, Benedetto XVI fu onorato con un Ferrari Enzo, successivamente messo all’asta per aiutare le vittime del devastante tsunami nel Sud-Est asiatico.

