Newey si presenta alla Ferrari per un lancio ESCLUSIVO

La leggenda del design in F1, Adrian Newey, è stato ospite di un esclusivo evento Ferrari a Londra questa settimana, insieme a Lawrence Stroll, direttore di Aston Martin.

I due rappresentanti della storica scuderia hanno raggiunto il sud per assistere alla proiezione d’onore di "Luca: Seeing Red", il nuovo documentario firmato da Manish Pandey che ripercorre la straordinaria carriera di Luca di Montezemolo.

Ex amministratore delegato di Ferrari e recentemente nominato direttore di McLaren Group Holdings Limited, Montezemolo è celebrato in questa retrospettiva che riscopre il dramma e le sfide affrontate durante il suo percorso.

Il film offre uno sguardo approfondito sul periodo d’oro e sulle difficoltà vissute da Montezemolo, grazie alle interviste condotte dal noto giornalista motoristico Chris Harris, ex volto del celebre Top Gear della BBC, che svela anche aspetti inaspettati di personalità come Max Verstappen.

Tra gli ospiti della serata londinese, tenutasi nella rinnovata Everyman at The Whiteley e impreziosita da un tocco di spirito Rosso Corsa, figuravano anche Andrea Stella, direttore del team McLaren, Stefano Domenicali, presidente della Formula 1, Mattia Binotto e lo stesso Montezemolo.

Aston Martin presenta una minaccia per Ferrari nel 2026

Sebbene la presenza di Newey e Stroll abbia reso omaggio alla carriera di Montezemolo e al suo nuovo impegno, ciò non significa che la scuderia Silverstone abbasserà la guardia nei confronti della Ferrari nella prossima stagione.

Infatti, il 2026 si preannuncia come un anno di completa rivoluzione nel panorama competitivo: Newey si unisce al team di Stroll con l’ambizioso obiettivo di rilanciare la scuderia e puntare al titolo.

Nel 2024 il designer, 66 anni, aveva lasciato la Red Bull in cerca di nuove sfide, scatenando una dura competizione tra i team tutti desiderosi di assicurarsi il suo talento. Molti avevano persino ipotizzato una collaborazione con Lewis Hamilton, ma la Scuderia non è riuscita a convincere il genio del design, nonostante la prospettiva di aggiungere un campione sette volte vincitore.

Attualmente, mentre Aston Martin occupa il settimo posto nella classifica del 2025, Newey lavora intensamente per dotare il team – e il bicampione Fernando Alonso – di una vettura veramente competitiva. Ferrari, dal canto suo, punta sui continui sviluppi per non rischiare un arretramento sotto le nuove regolamentazioni.

