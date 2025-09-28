La Mercedes rilascia una dichiarazione in merito alla partenza del suo pilota nel 2026

Toto Wolff ha rilasciato un comunicato in seguito alla decisione di far uscire uno dei piloti Mercedes per la stagione 2026 di Formula 1, scelta che incide direttamente sul futuro del giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli.

Sebbene la formazione per il prossimo anno non sia ancora stata definita, questa mossa apre interrogativi sul percorso della scuderia, che da sempre si fonda anche sulla crescita e sul supporto dei suoi giovani piloti. La notizia ha generato non poche speculazioni sull’evoluzione del team e sul destino dei protagonisti emergenti.

Recentemente la Mercedes ha visto la partenza del suo terzo pilota e riserva, Valtteri Bottas, figura che ha svolto un ruolo fondamentale come mentore e guida fraterna per Antonelli. Il pilota finlandese, esonerato da Sauber nel 2024, aveva rientrato nella famiglia Mercedes nell’ultimo anno, contribuendo sia in pista sia nella formazione del giovane italiano. La sua esperienza e il rapporto consolidato con il team hanno rappresentato un punto di riferimento importante, rendendo la sua uscita un duro colpo per la scuderia.

Correlato: Max Verstappen è COLPEVOLE di aver criticato Kimi Antonelli

Bottas si trasferisce alla Cadillac per il 2026

Il trasferimento di Bottas alla Cadillac non sorprende, dopo mesi di speculazioni su un possibile accordo con il team statunitense. Accanto a Sergio Pérez, il marchio punta sull’esperienza del pilota per affrontare una stagione destinata a essere particolarmente complessa. La scelta evidenzia il rinnovamento della rosa, che cerca di coniugare esperienza e ambizione per incrementare il rendimento in pista e costruire una base solida per le sfide future nel mondo della Formula 1.

Al ritorno in pista, Bottas dovrà scontare una penalità di cinque posizioni in griglia. La FIA ha infatti confermato che la sanzione, inflitta in seguito al Gran Premio di Abu Dhabi 2024 per la collisione con Kevin Magnussen a Yas Marina, rimarrà in vigore. Una modifica regolamentare aveva creato incertezza sulla tempistica, stabilendo che la penalità si sarebbe applicata “nel successivo Sprint o Gara entro i dodici mesi successivi”. Tuttavia, non essendosi applicate le nuove norme retroattivamente, il pilota affronterà lo svantaggio a Melbourne al suo rientro con la Cadillac.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato