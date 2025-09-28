Mercedes chiede cambiamenti permanenti in F1 a causa di Sainz

George Russell ha richiesto un cambiamento radicale in Formula 1 dopo il sorprendente risultato ottenuto da Carlos Sainz al Gran Premio dell’Azerbaigian.

In una stagione 2025 dominata dai podi della McLaren, le nuove dinamiche in pista stanno spingendo a riconsiderare alcuni aspetti fondamentali del campionato. I recenti sviluppi, accompagnati da decisioni audaci e performance di alto livello, stanno alimentando il dibattito sulle possibili evoluzioni future della disciplina. Le polemiche e le proposte innovative sottolineano come la Formula 1 sia in fermento, pronta a trasformarsi per affrontare le nuove sfide.

Max Verstappen ha confermato il suo dominio conquistando la seconda vittoria consecutiva con la Red Bull, mentre Russell e Sainz hanno meritato il podio grazie a una prestazione esaltante.

Nonostante una fastidiosa infezione respiratoria che ha caratterizzato il weekend, Russell ha saputo pilotare la Mercedes fino al secondo posto. Per Sainz si è segnato un traguardo storico ottenendo il primo podio con la Williams, dimostrando grande determinazione e resilienza che hanno catturato l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo.

Correlato: Max Verstappen è COLPEVOLE di aver criticato Kimi Antonelli

L'amuleto della fortuna di Sainz a Baku

Prima della gara, Sainz e il compagno Alex Albon hanno ricevuto un video da una giovane tifosa, in cui una bambina chiedeva come chiamare il suo unicorno di peluche: “Sparkles” o “Sprinkles”, suggerendo anche di applicarne l’immagine sul casco per l’intera stagione. Con spirito giocoso, Sainz ha promesso: “Mandate il vostro design al team e lo adotterò con piacere”. A Baku il pilota ha voluto dare vita a questo omaggio, aggiungendo un tocco originale e fortunato al suo casco, elemento che pare abbia contribuito al suo storico podio.

Dopo la gara a Baku, Verstappen ha scherzato chiedendo se adesso Sainz avesse una nuova mascotte sul casco, mentre Russell ha commentato in tono ironico: “Adesso non potrai più toglierla”. Il team, guidato da James Vowles, ha supportato l’idea mostrando il trofeo del terzo posto decorato con la dicitura “Sparkles o Sprinkles”, e Sainz ha confermato con entusiasmo che il dettaglio rimarrà almeno fino alla fine della stagione. Williams ha infine condiviso un video in cui una giovane tifosa celebrava l’impresa, esclamando: “È alimentato dagli unicorni!”

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato