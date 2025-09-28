close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Baku

Mercedes chiede cambiamenti permanenti in F1 a causa di Sainz

Mercedes chiede cambiamenti permanenti in F1 a causa di Sainz

Alessandro Lombardo
Baku

George Russell ha richiesto un cambiamento radicale in Formula 1 dopo il sorprendente risultato ottenuto da Carlos Sainz al Gran Premio dell’Azerbaigian.

In una stagione 2025 dominata dai podi della McLaren, le nuove dinamiche in pista stanno spingendo a riconsiderare alcuni aspetti fondamentali del campionato. I recenti sviluppi, accompagnati da decisioni audaci e performance di alto livello, stanno alimentando il dibattito sulle possibili evoluzioni future della disciplina. Le polemiche e le proposte innovative sottolineano come la Formula 1 sia in fermento, pronta a trasformarsi per affrontare le nuove sfide.

Max Verstappen ha confermato il suo dominio conquistando la seconda vittoria consecutiva con la Red Bull, mentre Russell e Sainz hanno meritato il podio grazie a una prestazione esaltante.

Nonostante una fastidiosa infezione respiratoria che ha caratterizzato il weekend, Russell ha saputo pilotare la Mercedes fino al secondo posto. Per Sainz si è segnato un traguardo storico ottenendo il primo podio con la Williams, dimostrando grande determinazione e resilienza che hanno catturato l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo.

Correlato: Max Verstappen è COLPEVOLE di aver criticato Kimi Antonelli

L'amuleto della fortuna di Sainz a Baku

Prima della gara, Sainz e il compagno Alex Albon hanno ricevuto un video da una giovane tifosa, in cui una bambina chiedeva come chiamare il suo unicorno di peluche: “Sparkles” o “Sprinkles”, suggerendo anche di applicarne l’immagine sul casco per l’intera stagione. Con spirito giocoso, Sainz ha promesso: “Mandate il vostro design al team e lo adotterò con piacere”. A Baku il pilota ha voluto dare vita a questo omaggio, aggiungendo un tocco originale e fortunato al suo casco, elemento che pare abbia contribuito al suo storico podio.

Dopo la gara a Baku, Verstappen ha scherzato chiedendo se adesso Sainz avesse una nuova mascotte sul casco, mentre Russell ha commentato in tono ironico: “Adesso non potrai più toglierla”. Il team, guidato da James Vowles, ha supportato l’idea mostrando il trofeo del terzo posto decorato con la dicitura “Sparkles o Sprinkles”, e Sainz ha confermato con entusiasmo che il dettaglio rimarrà almeno fino alla fine della stagione. Williams ha infine condiviso un video in cui una giovane tifosa celebrava l’impresa, esclamando: “È alimentato dagli unicorni!”

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

F1 Oggi: Il sostituto di Hamilton viene applaudito; Mercedes colpa ad Antonelli
Formula 1

F1 Oggi: Il sostituto di Hamilton viene applaudito; Mercedes colpa ad Antonelli

  • 10 minuti fa
Kimi Antonelli Oggi: Sale la tensione tra Russell e Mercedes; Commette un GROSSO errore
Mercedes

Kimi Antonelli Oggi: Sale la tensione tra Russell e Mercedes; Commette un GROSSO errore

  • 1 ora fa
La Mercedes rilascia una dichiarazione in merito alla partenza del suo pilota nel 2026
Mercedes

La Mercedes rilascia una dichiarazione in merito alla partenza del suo pilota nel 2026

  • 2 ore fa
La Ferrari mette in guardia contro la SOFFERENZA dopo lo scambio di Sainz con Hamilton
Formula 1

La Ferrari mette in guardia contro la SOFFERENZA dopo lo scambio di Sainz con Hamilton

  • 2 ore fa
Hamilton chiarisce il suo futuro dopo che è stata rivelata l'entità della pressione esercitata dalla Ferrari
Ferrari

Hamilton chiarisce il suo futuro dopo che è stata rivelata l'entità della pressione esercitata dalla Ferrari

  • Oggi 18:00
Mercedes chiede cambiamenti permanenti in F1 a causa di Sainz
Mercedes

Mercedes chiede cambiamenti permanenti in F1 a causa di Sainz

  • Oggi 17:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

  • 14 settembre
 Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

  • 17 settembre
 Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

  • 22 settembre
 La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

  • 14 settembre
 Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

  • 11 settembre
 LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

  • 22 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play