Verstappen cerca un futuro in Ferrari

Il futuro di Max Verstappen sembra sempre più intrecciato con Ferrari. Il campione in carica di Formula 1 ha svelato la sua intenzione di cimentarsi in competizioni al di fuori del circuito abituale, aprendo così una nuova fase nella sua carriera.

Sabato scorso il pilota olandese ha fatto il suo debutto nella serie GT3 Nurburgring Langstrecken, correndo al fianco di Chris Lulham a bordo di un Ferrari 296 GT3 e conquistando una vittoria che ha lasciato il segno per sicurezza ed adattabilità in una categoria diversa dal solito.

Nel corso della domenica la coppia ha ottenuto il terzo posto durante le qualifiche, anche se il quattro volte campione non ha esitato a spingere per prendere il comando alla prima curva. Durante la prima parte della gara, che si è svolta nell’arco di quattro ore, Verstappen è riuscito ad allungare un vantaggio superiore a un minuto, dimostrando una padronanza rara sul circuito di Nürburgring.

Nelle ultime due ore, Lulham ha mantenuto un ritmo costante, consentendo così al duo di salire sul podio tedesco e celebrare con il tradizionale spruzzo di champagne, mentre Jann Mardenborough ha guidato la Ford Mustang GT3 n. 9 del Haupt Racing Team verso il secondo posto, affiancato da Dennis Fetzer e Fabio Scherer. Nel bolide gemello n. 6, Frank Stippler e Vincent Kolb hanno completato la giornata ottenendo un meritato terzo posto.

Verstappen gareggerà nelle 24 Ore di Nürburgring?

La prossima sfida per il pilota olandese è rappresentata dalla gara di 24 ore a Nürburgring, in programma dal 16 al 17 maggio 2026. Dopo il successo in Germania, Verstappen ha commentato con entusiasmo l’esperienza e il trionfo alla guida del suo Ferrari, sottolineando come i primi due periodi siano andati alla grande.

Ha anche evidenziato l’ottima resa della vettura sulle piste asciutte, dimostrata dalle qualifiche, e ha elogiato il fatto di aver vinto al primo tentativo senza errori significativi. Quando gli è stato chiesto se rivedrebbe le 24 ore in futuro, il campione ha risposto con convinzione, affermando la sua voglia di tornare a gareggiare in questa sfida non appena avrà accumulato l’esperienza necessaria.

Un settembre di successi si chiude per Verstappen, che continua a confermare la sua forma brillante con vittorie consecutive in Italia e a Baku.

