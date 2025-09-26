La Ferrari chiarisce le accuse di aver preferito Lewis Hamilton

La Ferrari ha chiarito le accuse relative alla preferenza accordata a Lewis Hamilton nel recente Gran Premio dell'Azerbaijan.

Il team principal Frédéric Vasseur ha spiegato che l'errore nell'ordine di scuderia e i problemi al propulsore sono stati decisivi: "La situazione era chiara per noi.

"Lewis aveva un vantaggio grazie alle sue gomme e abbiamo chiesto a Charles di lasciarlo passare, permettendogli di provare a recuperare terreno su Norris. Charles ha anche avuto un problema al motore legato alla batteria, che ha influito sulle prestazioni ottimali.

"Credevamo che questa fosse l'opzione migliore in quel momento. Abbiamo chiesto di scambiare le posizioni, ma sembra che Lewis abbia calcolato male dove si trovava il traguardo", ha concluso.

Correlato: UFFICIALE: Lewis Hamilton causa ASSENZA dalla Ferrari

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!