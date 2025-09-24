La Ferrari adotta misure drastiche per evitare l'umiliazione nel 2025
La Ferrari adotta misure drastiche per evitare l'umiliazione nel 2025
La Ferrari ha adottato misure drastiche e disperate per evitare di continuare l'umiliazione che sta vivendo nella stagione 2025 di Formula 1.
Secondo le informazioni di AutoRacer, la Scuderia ha dei piani per i prossimi giorni, che a quanto pare saranno fondamentali per il suo immediato futuro: "I test Pirelli sono previsti per i prossimi giorni al Mugello, dal 25 al 26 settembre. Haas e Scuderia Ferrari saranno protagoniste.
"Secondo quanto riportato, la Scuderia guidata da Frederic Vasseur avrà un piano che includerà anche un'aggiunta a quello stabilito dal fornitore unico di pneumatici. Mario Isola ha rivelato che questi due giorni di test sono finalizzati a validare e selezionare la gamma di pneumatici più duri per il 2026.
"Secondo AutoRacer, la monoposto SF-25, ovvero la monoposto di quest'anno appositamente modificata per simulare i carichi e le caratteristiche delle monoposto di prossima generazione, scenderà in pista venerdì. I due piloti titolari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, si alterneranno al volante. Questa è un'ultima sessione di test molto importante per Pirelli, che dovrà formulare la valutazione finale", hanno riferito.
Correlato: URGENTE: PREOCCUPAZIONE in Ferrari per Lewis Hamilton!
Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?
Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.
"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.
Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."
Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Leclerc si arrabbia; Charles si arrende; vengono prese misure disperate
- 41 minuti fa
F1 Oggi: Il sito storico di Hamilton è in pericolo; La strategia insolita per Antonelli
- 1 ora fa
La Ferrari adotta misure drastiche per evitare l'umiliazione nel 2025
- 2 ore fa
URGENTE: PREOCCUPAZIONE in Ferrari per Lewis Hamilton!
- 3 ore fa
Il futuro di Kimi Antonelli e George Russell alla Mercedes prende una piega inaspettata
- Oggi 19:00
Charles Leclerc RINUNCIA alla Ferrari e lancia un messaggio TERRIBILE
- Oggi 18:00
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre