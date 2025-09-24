La Ferrari adotta misure drastiche per evitare l'umiliazione nel 2025

La Ferrari ha adottato misure drastiche e disperate per evitare di continuare l'umiliazione che sta vivendo nella stagione 2025 di Formula 1.

Secondo le informazioni di AutoRacer, la Scuderia ha dei piani per i prossimi giorni, che a quanto pare saranno fondamentali per il suo immediato futuro: "I test Pirelli sono previsti per i prossimi giorni al Mugello, dal 25 al 26 settembre. Haas e Scuderia Ferrari saranno protagoniste.

"Secondo quanto riportato, la Scuderia guidata da Frederic Vasseur avrà un piano che includerà anche un'aggiunta a quello stabilito dal fornitore unico di pneumatici. Mario Isola ha rivelato che questi due giorni di test sono finalizzati a validare e selezionare la gamma di pneumatici più duri per il 2026.

"Secondo AutoRacer, la monoposto SF-25, ovvero la monoposto di quest'anno appositamente modificata per simulare i carichi e le caratteristiche delle monoposto di prossima generazione, scenderà in pista venerdì. I due piloti titolari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, si alterneranno al volante. Questa è un'ultima sessione di test molto importante per Pirelli, che dovrà formulare la valutazione finale", hanno riferito.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

