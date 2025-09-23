Leclerc lancia l'AVVERTIMENTO su Verstappen
Potrà Max Verstappen coronarsi campione del mondo nel campionato piloti? Dopo il Gran Premio dell’Azerbaigian questa domanda torna a farsi sentire. Secondo Charles Leclerc la McLaren resta favorita grazie a Lando Norris e Oscar Piastri, ma Verstappen non intende sprecare nemmeno un’occasione.
Prima della pausa estiva sembrava che Verstappen avesse già assicurato il suo quinto titolo consecutivo. Tuttavia, le difficoltà incontrate da Lando Norris, gli intoppi di Oscar Piastri e le prestazioni altalenanti di entrambi hanno ridotto il divario a soli 69 punti, con sette gare e tre sprint ancora in calendario. La fiducia rinnovata del campione nasce in gran parte dalle due vittorie schiaccianti a Monza e Bakù.
Charles Leclerc, che nel 2022 aveva lottato per il titolo prima dell’incredibile serie di vittorie di Verstappen (che gli hanno permesso di imporsi nel 2022, 2023 e 2024), si è ritrovato a terminare la gara al nono posto.
In un’intervista a Motorsport.com, Leclerc ha spiegato che la McLaren non si può permettere alcun errore: “Non penso certo che Max lasci sfuggire nessuna opportunità. Credo che abbiano fatto un notevole passo avanti con la monoposto, ora competendo a un livello molto alto.”
Leclerc afferma che la Red Bull non domina
Leclerc ha inoltre osservato che la Red Bull non ha improvvisamente assunto una posizione dominante, ma è la McLaren a non essere al massimo della forma. “La McLaren non ha vissuto un weekend particolarmente fluido – e nelle ultime due gare la situazione è addirittura peggiorata – quindi non credo che la Red Bull possa imporsi in maniera schiacciante. La differenza tra McLaren e Red Bull è minima, ma al momento Max risalta nettamente. Complimenti a lui.”
Come si sta sviluppando il Campionato Piloti di F1 2025?
- 1. Óscar Piastri ............ 324 punti
- 2. Lando Norris ............ 299 punti
- 3. Max Verstappen ...... 255 punti
- 4. George Russell ......... 212 punti
- 5. Charles Leclerc ........ 165 punti
- 6. Lewis Hamilton ........ 121 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli . 78 punti
- 8. Alexander Albon ...... 70 punti
- 9. Isack Hadjar .......... 39 punti
- 10. Nico Hülkenberg ...... 37 punti
- 11. Lance Stroll .......... 32 punti
- 12. Carlos Sainz ....... 31 punti
- 13. Fernando Alonso .... 30 punti
- 14. Liam Lawson .......... 30 punti
- 15. Esteban Ocon ........ 28 punti
- 16. Pierre Gasly ......... 20 punti
- 17. Yuki Tsunoda ........ 20 punti
- 18. Gabriel Bortoleto .... 18 punti
- 19. Oliver Bearman ...... 16 punti
- 20. Franco Colapinto ..... 0 punti
