Non sono riusciti a salire sul podio! La Ferrari ammette di essere mancata al GP dell'Azerbaijan.

Fred Vasseur e la Ferrari hanno lasciato un sapore agrodolce: il team ritiene infatti di aver avuto tutte le carte in regola per salire sul podio ad Baku.

Il capo squadra ha sottolineato come nelle ultime gare siano emerse anche alcune occasioni mancate, momenti in cui la Scuderia avrebbe potuto valorizzare appieno il potenziale della macchina.

«Abbiamo vissuto il miglior venerdì da tempo, consapevoli del potenziale della vettura e della nostra capacità di gestirla. Sia Lewis che Charles hanno avuto margini di miglioramento durante le qualifiche. Se fossimo riusciti a conquistarci una posizione in prima o seconda fila, avremmo potuto puntare al podio in gara. È fondamentale lavorare meglio come squadra e dimostrare quanto valiamo», ha precisato Vasseur.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con la Ferrari?

Secondo il giornalista italiano Leo Turrini, il nuovo accordo non sarà di breve durata: «È la notizia del millennio per la Formula 1. Hamilton ha sottoscritto un contratto 2+1, con una visione che arriva fino al 2026».

Hamilton, nel rosso della Scuderia, rappresenta un progetto quasi onirico che segna un momento storico, dato che un pilota del suo calibro non aveva mai vestito i colori della Ferrari. «Quando Michael Schumacher arrivò, aveva già vinto due campionati; adesso siamo di fronte a qualcosa di veramente straordinario. Come osservava Mogol, il tempo dirà se questo audace esperimento andrà a buon fine», ha commentato per Sky Sport 24.

Nell'annuncio ufficiale, la Ferrari conferma: «La Scuderia Ferrari è lieta di comunicare che Lewis Hamilton si unirà al team nel 2025, con un contratto di lungo periodo». L'accordo, inoltre, si configura come estremamente vantaggioso per il pilota britannico, assicurandogli una delle posizioni più remunerative del paddock.

