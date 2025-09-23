Non sono riusciti a salire sul podio! La Ferrari ammette di essere mancata al GP dell'Azerbaijan.
Non sono riusciti a salire sul podio! La Ferrari ammette di essere mancata al GP dell'Azerbaijan.
Fred Vasseur e la Ferrari hanno lasciato un sapore agrodolce: il team ritiene infatti di aver avuto tutte le carte in regola per salire sul podio ad Baku.
Il capo squadra ha sottolineato come nelle ultime gare siano emerse anche alcune occasioni mancate, momenti in cui la Scuderia avrebbe potuto valorizzare appieno il potenziale della macchina.
«Abbiamo vissuto il miglior venerdì da tempo, consapevoli del potenziale della vettura e della nostra capacità di gestirla. Sia Lewis che Charles hanno avuto margini di miglioramento durante le qualifiche. Se fossimo riusciti a conquistarci una posizione in prima o seconda fila, avremmo potuto puntare al podio in gara. È fondamentale lavorare meglio come squadra e dimostrare quanto valiamo», ha precisato Vasseur.
Correlato: Max Verstappen è COLPEVOLE di aver criticato Kimi Antonelli
Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con la Ferrari?
Secondo il giornalista italiano Leo Turrini, il nuovo accordo non sarà di breve durata: «È la notizia del millennio per la Formula 1. Hamilton ha sottoscritto un contratto 2+1, con una visione che arriva fino al 2026».
Hamilton, nel rosso della Scuderia, rappresenta un progetto quasi onirico che segna un momento storico, dato che un pilota del suo calibro non aveva mai vestito i colori della Ferrari. «Quando Michael Schumacher arrivò, aveva già vinto due campionati; adesso siamo di fronte a qualcosa di veramente straordinario. Come osservava Mogol, il tempo dirà se questo audace esperimento andrà a buon fine», ha commentato per Sky Sport 24.
Nell'annuncio ufficiale, la Ferrari conferma: «La Scuderia Ferrari è lieta di comunicare che Lewis Hamilton si unirà al team nel 2025, con un contratto di lungo periodo». L'accordo, inoltre, si configura come estremamente vantaggioso per il pilota britannico, assicurandogli una delle posizioni più remunerative del paddock.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
La Ferrari e la valutazione ILLOGICA che hanno fatto della loro stagione
- 54 minuti fa
Non sono riusciti a salire sul podio! La Ferrari ammette di essere mancata al GP dell'Azerbaijan.
- 1 ora fa
L'ARMA SEGRETA della Mercedes che potrebbe cambiare TUTTO per Kimi Antonelli
- 2 ore fa
La Ferrari GIUSTIFICA il controverso comportamento di Hamilton nei confronti di Leclerc
- 2 ore fa
URGENTE: La Ferrari apre un'indagine su Charles Leclerc
- 3 ore fa
NUOVO scandalo nella vita PERSONALE di Lewis Hamilton!
- Oggi 16:00
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- Ieri 16:55
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre