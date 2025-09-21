Verstappen eguaglia il grande record di Checo in F1

La recente vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio dell’Azerbaijan ha consentito al pilota olandese di eguagliare Checo Pérez in termini di successi su questo circuito, consolidando ulteriormente il suo status di campione in una stagione ricca di emozioni.

Questo trionfo non solo evidenzia la superiorità tecnica della Red Bull, ma rappresenta anche una tappa fondamentale per Verstappen, che continua a stupire con performance di altissimo livello.

Il circuito cittadino di Baku, celebre fra le piste urbane della Formula 1, è stato il palcoscenico in cui il pilota messicano si era guadagnato il soprannome di “Re dei Circuiti Urbani” grazie ai risultati eccezionali ottenuti in queste sfide. In questa edizione, Verstappen ha saputo sfruttare il crollo della McLaren, gestendo strategicamente la sua Red Bull fin dall’inizio della gara e portando a termine la corsa con una notevole sicurezza contro ogni rivale. Questa performance mette in luce la capacità del pilota di adattarsi alle variabili della gara, confermandolo come uno dei favoriti per i prossimi appuntamenti.

Il pilota olandese ha condotto ogni fase della gara senza mai rischiare di perdere terreno a vantaggio di George Russell o di Carlos Sainz, dimostrando una padronanza completa sia in pista sia in termini di strategia e assicurandosi con decisione il successo della giornata. Con questa vittoria, Verstappen si è guadagnato il diritto di affiancare Checo Pérez come il pilota più vincente su questo tracciato, in un equilibrio che rispecchia il continuo dinamismo della stagione di Formula 1. La sua performance impeccabile ha confermato la sua posizione al vertice del campionato, promettendo nuove emozioni nelle prossime gare.

Come si è concluso il Gran Premio dell'Azerbaijan 2025?

