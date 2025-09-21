Antonelli svela il vero problema nel vedere altri automobilisti schiantarsi

Andrea Kimi Antonelli ha raggiunto uno dei suoi migliori risultati degli ultimi mesi, classificandosi quarto nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Dopo una serie di prestazioni altalenanti nei Gran Premi europei, il giovane pilota italiano ha saputo recuperare terreno accumulando un considerevole numero di punti a Bakù. Durante le gare, tuttavia, Antonelli confessa di essere particolarmente turbato nel vedere incidenti violenti in pista, poiché tali episodi scuotono la concentrazione e fanno temere di commettere errori decisivi proprio quando il margine di sbagliare è minimo.

In virtù di queste sensazioni, il pilota ammette di trovarsi spesso in difficoltà nel guardare le schermate degli incidenti: "Non mi piace vedere qualcuno andare contro il muro, perché quell’immagine si imprime nella mente e può farmi perdere la concentrazione. Temo che, entrando in pista per la successiva sessione, potrei spingere un po’ meno. Oggi è stato particolarmente complicato in questo senso, ma sono contento di essere riuscito a mantenere la calma", ha spiegato Antonelli.

Perché Kimi Antonelli viene definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una famiglia con una tradizione nel mondo delle corse. Suo padre, Marco, fu pilota e fondatore di AKM Motorsport, una scuderia che compete nel campionato italiano di F4. La carriera del giovane inizia a soli sette anni, correndo nei kart, dimostrando presto un talento indiscusso e vincendo, due anni dopo, la Gran Final Internazionale EasyKart.

Dopo questo esordio promettente, Antonelli ha perfezionato le proprie abilità nelle competizioni WSK. Nel 2018, ha trionfato nella finale della WSK Champions Cup 60 Mini e si è portato a casa anche il successo nella finale internazionale della Coppa ROK. L'anno seguente, ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto nella sua prima esperienza nel Campionato Mondiale FIA. Questi risultati eccezionali non sono passati inosservati: Toto Wolff, il direttore della Mercedes, lo ha infatti inserito nella prestigiosa Mercedes Junior Academy.

La transizione ai monoposto è avvenuta nel 2021, quando Antonelli ha preso parte ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Mentre in Italia ha raccolto numerosi podi, è stata la sua performance negli Emirati a far emergere pienamente il suo potenziale, con due vittorie che gli hanno permesso di arrivare terzo nella classifica generale. L'anno successivo, il giovane pilota ha dominato la scena del campionato italiano di F4, vincendo il titolo con 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare, replicando lo stesso successo nella serie ADAC F4 grazie a nove vittorie e 12 podi.

Tutte queste imprese hanno aperto la strada ad Antonelli verso l’élite della Formula 1, dove oggi si affianca a icone come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Il suo impressionante percorso e il continuo appoggio da parte di figure di spicco nel settore hanno contribuito a consolidare la reputazione del giovane pilota come una delle massime promesse del motorsport internazionale.

