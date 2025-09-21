Hamilton contatta Vettel per il futuro della Ferrari

Lewis Hamilton ha rivelato di voler contattare Sebastian Vettel per discutere i prossimi passi da compiere in Ferrari.

Entrato a far parte della Scuderia a gennaio, il pilota si trova attualmente al sesto posto nel campionato e non ha ancora conquistato un podio in Gran Premio, venendo superato dal suo compagno Charles Leclerc. Anche Vettel, un tempo protagonista della squadra, è stato oscurato da Leclerc, nonostante abbia difeso i colori della Ferrari per sei stagioni.

Hamilton è arrivato in Ferrari con l’ambizione di tornare a lottare per un storico ottavo titolo mondiale, un obiettivo che il 40enne mira a concretizzare entro il 2026. Già adattandosi al nuovo ambiente e guardando avanti alla prossima stagione, ha ammesso di voler avvicinarsi a Vettel, che ha vissuto esperienze simili: dopo sei stagioni in Red Bull, il tedesco si unì alla Scuderia nel 2015 con la speranza di conquistare un quinto mondiale, anche se, nonostante le 14 vittorie in Gran Premio, il traguardo del campionato rimase irraggiungibile.

In un’intervista rilasciata a L’Equipe, Hamilton ha commentato: “Avevo programmato di parlare con Seb durante questa pausa e credo che lo farò a breve. Quest’anno non l’ho contattato perché raramente uso il telefono; non volevo disturbarlo e preferivo evitare discussioni che potessero influenzare il mio giudizio con preconcetti. Dopo sei-otto mesi di esperienza, ho ormai una visione chiara della situazione e probabilmente lo contatterò presto.”

Correlato: Max Verstappen è COLPEVOLE di aver criticato Kimi Antonelli

Hamilton, l’ultimo di una lunga lista di campioni che hanno fallito in Ferrari?

Vettel ha corso con la Scuderia di Maranello dal 2015 al 2020, per poi cercare nuove opportunità con Aston Martin, ritirandosi definitivamente nel 2022. Il pilota tedesco è considerato uno dei migliori nella storia della Formula 1, analogamente a Hamilton, che spera in un destino diverso dalla sorte di Vettel in Ferrari. Anche Fernando Alonso, pluricampione del mondo, ha tentato di riportare il prestigio alla Scuderia, pur non riuscendo a conquistare vittorie durante le cinque stagioni trascorse in rosso.

Durante l’era di Vettel, la Ferrari ha collezionato quattro titoli mondiali, mentre Alonso ha realizzato 11 vittorie in Gran Premio, un'impresa che Hamilton ambisce a eguagliare prima del 2026. Infine, il pilota britannico ha sottolineato come non confronti la sua esperienza in Ferrari con quella di Alonso, con cui interagisce poco, mentre ha evidenziato il prezioso sostegno di un amico di lunga data come Vettel, che lo ha accompagnato in questi anni con un supporto davvero inestimabile.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!