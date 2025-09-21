L'incredibile motivo per cui Hamilton NON ha restituito il posto a Leclerc

Lewis Hamilton aveva pianificato di lasciare che Charles Leclerc lo superasse nell'ultima curva, ma la strategia non ha funzionato.

Il britannico ha concluso in ottava posizione, mentre Leclerc è arrivato in nona, con una differenza minima di soli quattro decimi di secondo. Ferrari, che sembrava in forma venerdì a Bakù, ha visto la sua vantaggiosa spinta svanire sabato: Hamilton è stato eliminato in Q2 e Leclerc ha avuto un inconveniente in Q3. Nonostante i punti ottenuti, il risultato complessivo ha lasciato un senso di profonda delusione.

Errore di Hamilton

A metà gara, Leclerc ha superato Hamilton nella speranza di recuperare posizioni, nel caso in cui il pilota britannico non fosse riuscito a migliorare la sua classifica. Hamilton, rivelando il suo piano a Viaplay, aveva intenzione di concedere lo sorpasso per poi risalire in classifica, strategia che purtroppo non ha dato i frutti sperati. "Alla fine, ho commesso un errore di valutazione: ho rallentato e frenato, perdendo appena quattro decimi di secondo", ha dichiarato il sette volte campione del mondo, sottolineando come il weekend si sia rivelato estremamente complicato per la sua squadra.

Il compagno di squadra non ha voluto soffermarsi troppo sull'incidente finale, pur riconoscendo che il rendimento complessivo non è stato all'altezza delle aspettative. "Non è stato un weekend forte: sto vivendo la migliore stagione della mia carriera in Formula 1, ma in questa occasione non sono riuscito a dare il massimo. Mi assumo pienamente le mie responsabilità", ha concluso Leclerc, lasciando trasparire una nota di amarezza per la performance complessiva della Scuderia.

