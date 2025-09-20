F1 Antonelli oggi: riceve una punizione UFFICIALE; rivela perché non ha ottenuto la pole
F1 Antonelli oggi: riceve una punizione UFFICIALE; rivela perché non ha ottenuto la pole
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di sabato 20 settembre 2025 in Formula 1.
Kimi Antonelli F1: UFFICIALE - Riceve una PUNIZIONE per il GP dell'Azerbaijan. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: il fattore che ha impedito all'italiano di conquistare la pole position in Azerbaijan. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
GP dell'Azerbaijan
Griglia di partenza del GP dell'Azerbaijan, penalità incluse
- Ieri 22:00
F1 Ferrari oggi
F1 Ferrari Oggi: Hamilton esplode; Leclerc si unisce alle lamentele; La squadra contrattacca
- Ieri 23:30
F1 Antonelli oggi
F1 Antonelli oggi: riceve una punizione UFFICIALE; rivela perché non ha ottenuto la pole
- Ieri 23:15
F1 oggi
F1 oggi: risultati delle FP3 e delle qualifiche in Azerbaijan; programma e griglia di partenza delle gare
- Ieri 23:00
Mercedes
UFFICIALE: Kimi Antonelli riceve una PUNIZIONE per il GP dell'Azerbaijan
- Ieri 17:25
Ferrari
La Ferrari CONTRADDICE Lewis Hamilton sui PROBLEMI in Azerbaigian!
- Ieri 21:00
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre
Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.
- 1 settembre