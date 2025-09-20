close global

Kimi Antonelli, Mercedes, Miami, 2025

UFFICIALE: Kimi Antonelli riceve una PUNIZIONE per il GP dell'Azerbaijan

Gianluca Cosentino
Andrea Kimi Antonelli è stato sanzionato dalla FIA dopo le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaijan.

L'organo di governo del motorsport ha annunciato la decisione sul pilota italiano in un comunicato dopo le qualifiche di Baku, annunciando anche la sanzione che il pilota della Mercedes dovrà affrontare.

"I commissari hanno ascoltato il pilota della vettura 12 (Kim Antonelli), un rappresentante del team, e hanno esaminato i dati del sistema di posizionamento/comando, video, cronometraggio, telemetria e prove video della vettura.

"Al pilota della vettura 12 non è stata mostrata la bandiera gialla né il pannello delle luci gialle; tuttavia, il suo cruscotto ha visualizzato brevemente una luce gialla che poi è scomparsa. Il pilota ha sorpassato due vetture ed è stato consigliato dal team di ritirarsi dal giro, temendo che venisse esposta una doppia bandiera gialla (quando in realtà non è stata esposta).

"Il pilota si è ritirato dal giro. Non è stato ottenuto alcun vantaggio sportivo. In considerazione delle circostanze attenuanti e in linea con precedenti incidenti simili, è stata imposta una penalità ridotta, ovvero un avvertimento", hanno confermato.

Correlato: La Ferrari fallisce; Antonelli batte Russell nelle qualifiche del GP dell'Azerbaijan

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

