La Ferrari CONTRADDICE Lewis Hamilton sui PROBLEMI in Azerbaigian!

La Ferrari ha risposto alle critiche di Lewis Hamilton dopo le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaijan.

Il team principal Fred Vasseur ha risposto alle lamentele del sette volte campione del mondo ai media: "Hamilton ha detto che l'esecuzione è stata un problema? Non credo che sia stata la scelta delle gomme, ma la sua finestra di prestazione. Il giro di Charles fino all'incidente non è stato male; era al livello di Norris in quel momento.

"È molto frustrante perché penso che dall'inizio del weekend avessimo un ritmo forte sul giro singolo e nello stint lungo. Le condizioni erano decisamente un po' diverse. Questo pomeriggio c'era molto più vento, con raffiche e un clima un po' più fresco, ma alla fine è stato lo stesso per tutti, e questa non è una scusa.

"E abbiamo avuto difficoltà a organizzare tutto. Penso che il ritmo di Charles fosse discreto, e stava facendo un giro decente quando ha colpito il muro, ma ora è la stessa cosa", ha osservato.

Correlato: Charles Leclerc SI UNISCE a Lewis Hamilton CONTRO la Ferrari!

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!