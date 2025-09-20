Charles Leclerc SI UNISCE a Lewis Hamilton CONTRO la Ferrari!

Charles Leclerc si è unito a Lewis Hamilton nel lamentarsi della Ferrari dopo le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaijan.

Il pilota monegasco si è presentato ai giornalisti presenti a Baku e ha spiegato cosa è successo in qualifica: "In Q1, tutti i giri con gomme morbide sono andati molto meglio. Poi siamo passati alle medie, che avevamo mantenuto perché credevamo fossero le migliori.

"Ma oggi, con queste temperature, è stato impossibile per me farle funzionare. Condizioni difficili o meno, non credo che sia stato questo il motivo. Credo semplicemente che ci mancasse il ritmo con le medie. Ero probabilmente sette o otto decimi dietro prima dell'errore e stavo spingendo come un matto.

"Quindi sì, qualcosa è andato storto e lo analizzeremo. Per quanto riguarda le gomme da usare, condivido l'opinione di Lewis. Pensavo di essere avvantaggiato con le medie in qualifica, ma quando le ho montate... in realtà è stato molto difficile. In Q2, al primo tentativo con le medie, ho quasi rischiato l'eliminazione", ha dichiarato.

Come procede il Campionato Piloti dopo il GP d’Italia?

Il Gran Premio d'Italia ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma la McLaren è intervenuta per impedire a Piastri di conquistare il titolo.

La domenica a Monza è iniziata in modo caotico, con Nico Hulkenberg costretto al ritiro dopo il giro di formazione. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente della stagione finora, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo al nono posto dopo un'altra penalità in pista.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso che non ha terminato la gara e Carlos Sainz che ha concluso ben fuori dalla zona punti, mentre Alex Albon continua a scalare il Campionato Mondiale Piloti.

Per quanto riguarda le Ferrari, è stata una buona gara, ma non quello che si aspettavano davanti ai loro tifosi, con Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc quarto.

1. Max Verstappen 303 punti

2. Lando Norris 241 punti

3. Charles Leclerc 217 punti

4. Óscar Piastri 197 punti

5. Carlos Sainz 184 punti

6. Lewis Hamilton 164 punti

7. Sergio Pérez 143 punti

8. George Russell 128 punti

9. Fernando Alonso 50 punti

10. Lance Stroll 24 punti

11. Nico Hülkenberg 22 punti

12. Yuki Tsunoda 22 punti

13. Daniel Ricciardo 12 punti

14. Pierre Gasly 8 punti

15. Oliver Bearman 6 punti

16. Kevin Magnussen 6 punti

18. Alexander Albon 6 punti

17. Esteban Ocón 5 punti

19. Zhou Guanyu 0 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

21. Valtteri Bottas 0 punti

