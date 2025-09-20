Lewis Hamilton è esploso contro la Ferrari dopo un altro errore durante le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaijan.

Il sette volte campione del mondo è apparso su SkySports dopo le qualifiche e ha dichiarato: "Dobbiamo davvero rivedere il modo in cui prepariamo i giri e la nostra esecuzione.

"Penso che tutti i primi 10 avessero tre gomme medie, io due. Si vedeva che le gomme medie erano più veloci, il che è un peccato. Volevo fare un altro giro, ma ho finito il carburante per il giro di riscaldamento.

"Comunque, ci sono stati anche molti aspetti positivi questo fine settimana. Sono molto deluso perché volevo dare un buon risultato ai ragazzi e a chi lavora in fabbrica.

"Pensavo di poter puntare ad altre posizioni, anche alla pole, perché avevo un buon feeling con la macchina, ma non è stato così", ha commentato il pilota della Scuderia.

Correlato: La Ferrari fallisce; Antonelli batte Russell nelle qualifiche del GP dell'Azerbaijan

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato