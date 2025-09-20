close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton at Zandvoort looking glum

Lewis Hamilton ESPLODE contro la Ferrari dopo l'errore nelle qualifiche del GP dell'Azerbaijan

Lewis Hamilton ESPLODE contro la Ferrari dopo l'errore nelle qualifiche del GP dell'Azerbaijan

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton at Zandvoort looking glum

Lewis Hamilton è esploso contro la Ferrari dopo un altro errore durante le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaijan.

Il sette volte campione del mondo è apparso su SkySports dopo le qualifiche e ha dichiarato: "Dobbiamo davvero rivedere il modo in cui prepariamo i giri e la nostra esecuzione.

"Penso che tutti i primi 10 avessero tre gomme medie, io due. Si vedeva che le gomme medie erano più veloci, il che è un peccato. Volevo fare un altro giro, ma ho finito il carburante per il giro di riscaldamento.

"Comunque, ci sono stati anche molti aspetti positivi questo fine settimana. Sono molto deluso perché volevo dare un buon risultato ai ragazzi e a chi lavora in fabbrica.

"Pensavo di poter puntare ad altre posizioni, anche alla pole, perché avevo un buon feeling con la macchina, ma non è stato così", ha commentato il pilota della Scuderia.

Correlato: La Ferrari fallisce; Antonelli batte Russell nelle qualifiche del GP dell'Azerbaijan

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Latest News

UFFICIALE: Kimi Antonelli riceve una PUNIZIONE per il GP dell'Azerbaijan
Mercedes

UFFICIALE: Kimi Antonelli riceve una PUNIZIONE per il GP dell'Azerbaijan

  • 2 ore fa
La Ferrari fallisce; Antonelli batte Russell nelle qualifiche del GP dell'Azerbaijan
GP dell'Azerbaijan

La Ferrari fallisce; Antonelli batte Russell nelle qualifiche del GP dell'Azerbaijan

  • 3 ore fa
Charles Leclerc SI UNISCE a Lewis Hamilton CONTRO la Ferrari!
Ferrari

Charles Leclerc SI UNISCE a Lewis Hamilton CONTRO la Ferrari!

  • 48 minuti fa
Lewis Hamilton ESPLODE contro la Ferrari dopo l'errore nelle qualifiche del GP dell'Azerbaijan
Ferrari

Lewis Hamilton ESPLODE contro la Ferrari dopo l'errore nelle qualifiche del GP dell'Azerbaijan

  • 1 ora fa
Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan
GP dell'Azerbaijan

Programma e canali TV del Gran Premio dell'Azerbaijan

  • Oggi 14:04
Hamilton resta vicino alla McLaren; Antonelli batte Russell nelle FP3 del GP dell'Azerbaijan
GP dell'Azerbaijan

Hamilton resta vicino alla McLaren; Antonelli batte Russell nelle FP3 del GP dell'Azerbaijan

  • Oggi 11:44
Più notizie

Molto letto

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

  • 14 settembre
 Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

  • 17 settembre
 Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

  • 6 settembre
 La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

  • 14 settembre
 Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

  • 11 settembre
 Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

  • 1 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play