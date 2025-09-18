È stato confermato che la Ferrari darà a Sergio Pérez l'opportunità di provare una delle sue monoposto del 2023 nell'ambito di un test.

Secondo le informazioni di Motorsport Italia, il team italiano aiuterà Cadillac a condurre i suoi primi test in vista del debutto nella stagione 2026 di Formula 1.

"La prossima settimana, la Cadillac, che farà il suo debutto nel campionato del mondo di F1 come undicesima squadra, lascerà il mondo delle simulazioni alle spalle perché Sergio Pérez effettuerà il suo primo test in pista su una vettura TPC.

"Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale, lo stesso Pérez aveva lasciato intendere che si tratterà di una Ferrari SF-23: Cadillac avrebbe raggiunto un accordo con la Scuderia per la fornitura di una vettura. Il Cavallino 2023, mentre la squadra statunitense nel 2026 utilizzerà propulsori, cambi e sospensioni della 678, sviluppata da Sporting Management", ha riferito.

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP d'Italia?

Il Gran Premio d'Italia ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma la McLaren è intervenuta per impedire a Piastri di conquistare il titolo.

La domenica a Monza è iniziata in modo caotico, con Nico Hulkenberg costretto al ritiro dopo il giro di formazione. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente della stagione finora, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo al nono posto dopo un'altra penalità in pista.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso che non ha terminato la gara e Carlos Sainz che ha concluso ben fuori dalla zona punti, mentre Alex Albon continua a scalare il Campionato Mondiale Piloti.

Per quanto riguarda le Ferrari, è stata una buona gara, ma non quello che si aspettavano davanti ai loro tifosi, con Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc quarto.

1. Max Verstappen 303 punti

2. Lando Norris 241 punti

3. Charles Leclerc 217 punti

4. Óscar Piastri 197 punti

5. Carlos Sainz 184 punti

6. Lewis Hamilton 164 punti

7. Sergio Pérez 143 punti

8. George Russell 128 punti

9. Fernando Alonso 50 punti

10. Lance Stroll 24 punti

11. Nico Hülkenberg 22 punti

12. Yuki Tsunoda 22 punti

13. Daniel Ricciardo 12 punti

14. Pierre Gasly 8 punti

15. Oliver Bearman 6 punti

16. Kevin Magnussen 6 punti

18. Alexander Albon 6 punti

17. Esteban Ocón 5 punti

19. Zhou Guanyu 0 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

21. Valtteri Bottas 0 punti

