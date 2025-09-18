Charles Leclerc è ritenuto responsabile della crisi di Lewis Hamilton con la Ferrari!
Charles Leclerc è ritenuto responsabile della crisi di Lewis Hamilton con la Ferrari!
Max Verstappen ha dichiarato che Charles Leclerc rappresenta una delle cause della crisi che sta attraversando Lewis Hamilton in Ferrari.
Verstappen ha ammesso in conferenza stampa che il pilota veterano si sta ancora adattando alla Scuderia nella sua prima stagione. "È sempre difficile capire esattamente cosa stia succedendo", ha commentato.
"Non ho ben chiaro come lavorasse in Mercedes, né come si senta personalmente o cosa accada all'interno del team. Semplicemente, è arrivato in una Scuderia che contava già su un pilota di altissimo livello, Charles", ha affermato il quattro volte campione del mondo.
Correlato: Confermano la mossa che avvicina Max Verstappen alla Ferrari
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
