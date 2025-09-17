Le CONDIZIONI di Verstappen per firmare con la Ferrari

Il tetracampeone di Formula 1, Max Verstappen, ha recentemente lasciato intendere che in futuro potrebbe valutare un trasferimento nella Scuderia Ferrari, a condizione che il team riesca a garantire una competitività all’altezza delle aspettative.

Il pilota, che porta in Red Bull una lunga esperienza dal 2016 e ha dominato il campionato in quattro stagioni consecutive tra il 2021 e il 2024, si è impresso come una delle figure più importanti del mondo della Formula 1. Tuttavia, nel 2025 il team sembra aver perso parte della forza che lo contraddistingue, impedendo a Verstappen di contendersi il titolo nonostante le prestazioni di alto livello.

Questa situazione ha acceso il dibattito sul suo futuro a medio termine. Pur essendo stata avanzata da Mercedes – sotto la guida di Toto Wolff – l’ipotesi di un ingaggio per il 2026, Verstappen ha confermato che rimarrà in Red Bull anche la prossima stagione. Oltre questo orizzonte, rimangono molte incognite, soprattutto perché le nuove normative previste per il 2026 potrebbero determinare quale scuderia prevarrà nel campionato.

Il pilota ha accennato anche a un possibile futuro con la Ferrari, precisando che l’idea non si fonda esclusivamente sul prestigio e sul glamour di guidare una monoposto rossa, bensì sulla reale possibilità di competere per il titolo.

"Non lo so: la Ferrari ha già due piloti confermati per la prossima stagione, quindi al momento non sono in corso trattative", ha dichiarato Verstappen alla stampa italiana prima del Gran Premio d'Italia. "Esiste sempre una possibilità, perché nella vita ogni scelta apre nuove opportunità. In fondo, non so quanti anni mi restino in Formula 1, e ci sono ancora molte incertezze da chiarire."

"Ferrari è un marchio iconico e ogni pilota sogna di indossare il rosso; tuttavia, non si tratta solo di guidare per loro. Se mai dovessi decidere di unirmi alla Scuderia, sarebbe solo perché percepisco una concreta opportunità di vittoria. Naturalmente vincere in Ferrari rappresenterebbe un plus, ma non posso lasciarmi guidare unicamente dall’emozione o dalla passione per il simbolo della squadra. Farei questo passo solo se fossi profondamente convinto che sia il posto giusto per me. Riuscirò a capirlo? Solo il tempo, in particolare con l’entrata in vigore delle nuove regole il prossimo anno, potrà dirci se gli equilibri in griglia verranno completamente rivoluzionati."

Lewis Hamilton joined Ferrari at the start of 2025

La frustrante stagione 2025 di Verstappen

Nonostante la Red Bull si posizioni al quarto posto nella classifica costruttori e il compagno Yuki Tsunoda abbia totalizzato soli nove punti in 14 week-end di gare, Verstappen ha continuato a confermare il suo talento. Con tre vittorie all’attivo, il pilota olandese attualmente si trova al terzo posto in classifica, in un contesto in cui la McLaren sembra aver avuto la meglio sulla concorrenza.

Attualmente, il margine che separa Verstappen dal leader, Oscar Piastri, è di soli 94 punti, con otto gare ancora da disputare. Tuttavia, non si prospetta una corsa accanita per un quinto titolo consecutivo, salvo un drastico calo di ritmo da parte della McLaren. L’opinione generale è che il pilota abbia offerto prestazioni in linea con quelle dei migliori, mentre il rendimento altalenante della sua scuderia rappresenta il vero ostacolo per poter sfidare direttamente contendenti come Piastri e Lando Norris.

Un cambio nella direzione della Red Bull potrebbe riaccendere la scintilla all’interno del team di Milton Keynes. Tuttavia, affinché il gruppo riesca a trattenere a lungo termine il proprio asso, sarà necessario offrire a Verstappen una monoposto notevolmente più competitiva nel 2026 rispetto a quella offerta nel 2025.

