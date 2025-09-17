La leggenda vede il tempo di Hamilton alla Ferrari finito
Lewis Hamilton è stato messo da parte da un ex campione Ferrari, il quale ritiene che Max Verstappen rappresenti una scelta migliore per il team di Maranello.
Pur avendo già confermato il suo contratto con la Red Bull per la stagione 2026, circolano voci su un possibile cambio di squadra nel 2027. Attualmente, il 27enne corre per il team di Milton Keynes con un contratto valido fino alla fine del 2028, ma alcuni si chiedono se Mercedes o addirittura Ferrari possano offrirgli un ambiente più favorevole.
In questo scenario, Eddie Irvine, vicecampione nel 1999, sostiene che la Scuderia potrebbe trarre maggior vantaggio puntando su Verstappen piuttosto che su Hamilton, il cui arrivo in Ferrari è avvenuto in una fase ormai avanzata della sua carriera.
L'ex pilota Ferrari, che a 40 anni non è riuscito a risalire sul podio con il team, ha dichiarato a Sky Sports F1: "Il problema di Lewis è che è arrivato troppo tardi. Tuttavia, conquistando sette titoli mondiali, è sempre inevitabile dover pagare un prezzo." Irvine ha sottolineato, inoltre, la mancanza di una vera “fusione” in Ferrari, un aspetto legato al suo carattere fortemente locale che limita il dinamismo necessario ad un team d’élite.
Irvine evidenzia le difficoltà della Ferrari
Rievocando i suoi quattro anni alla Scuderia, Irvine ha spiegato: "Quando arrivò Michael [Schumacher] si capì subito che era il pilota più veloce. Di conseguenza, Rory Byrne, Ross [Brawn] e un intero team sono stati messi in campo per lui, portando tutti a raggiungere un livello superiore. La situazione somiglia molto a quella attuale con Verstappen: se dovesse lasciare, saprebbe attirare numerosi talenti. Senza un sistema integrato, però, tutti finiscono per trovarsi sullo stesso piano."
Ha poi aggiunto: "Michael sarebbe disposto a sacrificare due, tre o anche più titoli mondiali per lasciare la Benetton e passare alla Ferrari, nonostante nei primi anni nessuno si rendesse conto delle difficoltà in scuderia. È facile dimenticare che ci vollero quattro anni perché si adattasse completamente. Personalmente, mi piacerebbe molto vedere Verstappen in Ferrari: sono convinto che la coppia sarebbe spettacolare e spero che non ritardi troppo la sua scelta, a differenza di quanto accaduto con Hamilton."
