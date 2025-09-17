Hamilton e Ferrari sono a rischio perché è stato individuato un problema urgente
Hamilton e Ferrari sono a rischio perché è stato individuato un problema urgente
Lewis Hamilton vede svanire le sue ambizioni di un ottavo titolo mondiale in Formula 1 con la Ferrari, secondo quanto riportato da diverse fonti italiane.
Dal 2020 il pilota britannico è rimasto fermo a sette campionati, nonostante gli sforzi incessanti per superare il record stabilito da Michael Schumacher. La scelta audace di passare alla Scuderia, però, non ha ancora prodotto i frutti sperati in questa stagione, lasciando aperta l’ipotesi di un rivitalizzante balzo competitivo con la prossima ondata di modifiche regolamentari prevista per il 2026.
Nel frattempo, la situazione tecnica della Ferrari lascia ben poco spazio all’ottimismo. Il portale Formula1.it sottolinea le difficoltà crescenti legate alla centralina del motore e l’urgenza di trovare soluzioni che garantiscano la competitività dell’unità di potenza.
L’incertezza si accentua ulteriormente con l’addio di Wolf Zimmermann, figura chiave nello sviluppo dai tempi di Mercedes, che ha lasciato un notevole vuoto a Maranello. Parallelamente, l’ex responsabile Ferrari Mattia Binotto ha già ricoinvolto Zimmermann in un nuovo progetto, mentre Enrico Gualtieri lavora senza sosta per preparare una centralina competitiva per la stagione a venire.
Ultimo ballo per Hamilton?
Il prossimo anno potrebbe rappresentare il momento decisivo per Hamilton, il quale riconosce il 2026 come l’ultima opportunità per diventare l’unico ottuplo campione della Formula 1. Fiducioso nella Ferrari e consapevole che il 2025 fungerà da prova generale, il britannico ha lasciato Mercedes per inseguire nuovi traguardi.
Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che il suo vecchio team potrebbe emergere come il rivale da battere nel 2026, rendendo ogni dettaglio cruciale in una corsa in cui il tempo a disposizione si fa sempre più prezioso per raggiungere la gloria.
