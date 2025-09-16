Le difficoltà che attendono Hamilton e Antonelli nel GP dell'Azerbaigian

Il campionato di F1 2025 torna nelle strade di Baku questo weekend con il Gran Premio dell’Azerbaigian, offrendo a Lewis Hamilton e Andres Kimi Antonelli una nuova opportunità per migliorare i propri risultati.

Nella gara precedente a Monza, Max Verstappen ha nuovamente dominato, mentre un ordine controverso da parte del team ha inciso sul punteggio della McLaren, lasciando una distanza di 31 punti tra Oscar Piastri e Lando Norris in classifica piloti.

Nel campionato costruttori la McLaren si è distaccata dalla Ferrari, e la scuderia britannica ambisce a siglare il titolo proprio a Baku. Dopo un fine settimana asciutto in Europa, l’attenzione si sposta ora anche sulle previsioni meteo che potrebbero influenzare le sessioni di prove e la gara, aggiungendo ulteriore carica a un weekend già ricco di emozioni.

Correlato: Kimi Antonelli incolpa la Mercedes per i suoi errori nel 2025

Previsioni meteo per il Gran Premio dell’Azerbaigian

Venerdì, 19 settembre - FP1 e FP2

Per la prima sessione di prove si prevede una possibilità del 22% di piogge prima della FP1, anche se le previsioni migliorano rispetto a lunedì. Le temperature attese intorno ai 23 °C accompagneranno lievi raffiche provenienti dal nord-ovest. In entrambe le sessioni del venerdì, l’umidità sarà elevata, raggiungendo il 62% durante il giorno e creando condizioni impegnative per i piloti. Nella FP2, si prevedono temperature stabili e una brezza moderata da sud-ovest, che genererà un leggero vento contrario sulla lunga rettilinea.

Sabato, 20 settembre - FP3 e Qualifiche

L’ultima sessione di prove a Baku si svolgerà con temperature leggermente inferiori, intorno ai 20 °C, e con una probabilità di piogge stimata al 30%, rischio che si manterrà durante tutta la giornata. Il vento cambierà direzione, soffrendo da sud-est e accompagnato da raffiche intense che potrebbero complicare il momento delle qualifiche, rendendo la gestione della vettura ancora più delicata per i piloti.

Domenica, 21 settembre - Gara

Il Gran Premio dell’Azerbaigian prenderà il via in condizioni di luce più intensa rispetto alle sessioni precedenti. Durante la gara, le temperature si manterranno attorno ai 21 °C, mentre il vento sarà poco presente, permettendo ai piloti di concentrarsi esclusivamente sulle prestazioni in pista. Non sono previste piogge durante la corsa, anche se una leggera possibilità di acquazzoni mattutini potrebbe verificarsi, sebbene la pista dovrebbe asciugarsi in tempo per l’inizio dell’evento.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!