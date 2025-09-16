E Leclerc? La Ferrari svela il suo piano speciale per Hamilton.

Il responsabile della Ferrari F1, Fred Vasseur, ha sottolineato quanto sia fondamentale sia supportare che esigere il massimo da Lewis Hamilton in una stagione di debutto che si sta rivelando alquanto turbolenta.

Il pilota ha incontrato diverse difficoltà sin dal suo ingresso nella Scuderia: nonostante la vittoria nella gara sprint del Gran Premio di Cina, il 40enne è ancora alla ricerca del suo primo podio in una gara completa con il mitico rosso. Attualmente, il sette volte campione occupa la sesta posizione nella classifica piloti e, pur mostrando alcuni sprazzi promettenti a Monza davanti al pubblico di casa, resta in ombra rispetto al suo compagno di squadra, Charles Leclerc.

Vasseur è perfettamente consapevole che Hamilton non possa da solo invertire una situazione così complessa. Per questo motivo, è indispensabile che il pilota e il team operino in perfetta sinergia, mettendo in campo una strategia mirata ad esaltare il talento di Hamilton.

Il direttore della Scuderia insiste sull’importanza di un supporto costante nei momenti difficili, unito a quella pressione necessaria affinché il pilota possa dare il meglio di sé e contribuire in modo decisivo alla ripartenza del gruppo.

Hamilton 'spinge senza sosta' in Ferrari

«È nostro dovere sostenerlo nei momenti di difficoltà, ma allo stesso tempo spingerlo a dare il massimo», ha dichiarato Vasseur durante il podcast Beyond the Grid.

«Le sfide a Spa e Budapest sono state una prova importante, ma a Maranello potrà contare su un sostegno totale per recuperare terreno e tornare a brillare. Sono convinto che supererà questo momento difficile: il nostro supporto quotidiano è garantito e io farò tutto il possibile per accompagnarlo in ogni fase.

Hamilton si distingue per il suo impegno totale, per la capacità di motivare chi lo circonda e per la spinta in più che riesce a dare a tutto il team. Queste qualità, innate in un vero campione, gli permettono di trasformare ogni sfida in un'opportunità di crescita.»

