F1 Oggi: Wolff ammette di aver cercato di lasciare; Hamilton riflette sul suo arrivo in Ferrari

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedì 15° settembre 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton ha iniziato quest'anno la sua nuova avventura in Formula 1 con la Scuderia Ferrari, portando con sé il sogno d'infanzia di aggiudicarsi l’ottavo titolo mondiale, un record che ha segnato la storia del motorsport. LEGGI DI PIÙ

Il direttore della Mercedes, Toto Wolff, ha rivelato che in passato aveva seriamente considerato l'idea di ritirarsi dalla Formula 1, sebbene abbia deciso di continuare a operare nel mondo delle corse. LEGGI DI PIÙ

Nel 2026 la Formula 1 inaugurerà una nuova era, proprio come accadde nel 2014 e nel 2022, segnando una svolta decisiva nel mondo del motorsport. Il cambiamento principale interesserà i motori, con ripercussioni dirette sulle prestazioni delle monoposto. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli sta attraversando un periodo negativo in Formula 1, con una serie di risultati deludenti nelle ultime sei gare. LEGGI DI PIÙ

