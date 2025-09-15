La Ferrari svela l'obiettivo prestazionale di Hamilton
La Ferrari svela l'obiettivo prestazionale di Hamilton
Lewis Hamilton, stella in Ferrari e pilota di Formula 1, si trova a dover affrontare una nuova sfida se vuole continuare a soddisfare le aspettative del team. Il sette volte campione ha vissuto un inizio di stagione complicato con la scuderia rossa e, con solo otto gare rimaste nel mondiale 2025, Ferrari è costretta a rivedere le proprie ambizioni.
All’arrivo del campionato si era atteso il ritorno alla gloria, un trionfo che non si vedeva dal 2008. Tuttavia, il pilota 40enne non è riuscito a far fronte alle elevate aspettative: ad eccezione della vittoria in una gara sprint a Shanghai lo scorso marzo, Hamilton non ha ancora scalato il podio, mentre il compagno di squadra Charles Leclerc ha già totalizzato cinque apparizioni sul gradino più alto.
Hamilton ha ammesso di aver necessitato di tempo per rivalutare la propria situazione in Ferrari. Oggi il suo obiettivo principale è ritrovare il piacere nel mestiere, un passo che considera essenziale per affrontare le prossime sfide in pista e per riconnettersi con la sua capacità di competere ad altissimo livello.
Correlato: Kimi Antonelli incolpa la Mercedes per i suoi errori nel 2025
Vasseur confida in un podio per Hamilton in Ferrari
Nonostante il recente cambio d’atteggiamento, il weekend del Gran Premio dei Paesi Bassi lo scorso mese si è rivelato il più difficile della stagione per Ferrari, con sia Hamilton che Leclerc costretti ad abbandonare la gara a Zandvoort, evidenziando le difficoltà ancora presenti. Fred Vasseur, responsabile della divisione F1 in Ferrari, ha sottolineato che i miglioramenti mostrati dal britannico indicano l’arrivo di tempi più promettenti.
«A Zandvoort ha combattuto a pari livello con Russell, e a Monza, partendo dalla decima posizione, è riuscito a contendere testa a testa con lui», ha spiegato Vasseur. Il dirigente ha aggiunto che, se Russell è già riuscito a salire sul podio in questa stagione, non sarebbe infatto sorprendente vedere Hamilton ottenere lo stesso risultato. L’obiettivo è chiaro: nelle ultime otto gare, il sette volte campione deve riuscire a concludere tra i tre migliori, nonostante la forte concorrenza di avversari come Leclerc, gli ingaggi della McLaren e persino Max Verstappen.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Leclerc prende la decisione più importante della sua vita; Cresce la gelosia ad Hamilton
- 1 ora fa
F1 Oggi: Wolff ammette di aver cercato di lasciare; Hamilton riflette sul suo arrivo in Ferrari
- 2 ore fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Il GP dell'Azerbaijan subirà importanti cambiamenti; La serie di TERRORI
- 2 ore fa
La serie di TERRORI che Antonelli spera di interrompere al GP dell'Azerbaijan
- Ieri 21:33
La Ferrari svela l'obiettivo prestazionale di Hamilton
- Ieri 20:46
Antonelli sarà interessato? Il GP dell'Azerbaijan subirà importanti cambiamenti PRIMA della gara.
- Ieri 20:13
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre
Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.
- 1 settembre