La Ferrari svela l'obiettivo prestazionale di Hamilton

Lewis Hamilton, stella in Ferrari e pilota di Formula 1, si trova a dover affrontare una nuova sfida se vuole continuare a soddisfare le aspettative del team. Il sette volte campione ha vissuto un inizio di stagione complicato con la scuderia rossa e, con solo otto gare rimaste nel mondiale 2025, Ferrari è costretta a rivedere le proprie ambizioni.

All’arrivo del campionato si era atteso il ritorno alla gloria, un trionfo che non si vedeva dal 2008. Tuttavia, il pilota 40enne non è riuscito a far fronte alle elevate aspettative: ad eccezione della vittoria in una gara sprint a Shanghai lo scorso marzo, Hamilton non ha ancora scalato il podio, mentre il compagno di squadra Charles Leclerc ha già totalizzato cinque apparizioni sul gradino più alto.

Hamilton ha ammesso di aver necessitato di tempo per rivalutare la propria situazione in Ferrari. Oggi il suo obiettivo principale è ritrovare il piacere nel mestiere, un passo che considera essenziale per affrontare le prossime sfide in pista e per riconnettersi con la sua capacità di competere ad altissimo livello.

Correlato: Kimi Antonelli incolpa la Mercedes per i suoi errori nel 2025

Vasseur confida in un podio per Hamilton in Ferrari

Nonostante il recente cambio d’atteggiamento, il weekend del Gran Premio dei Paesi Bassi lo scorso mese si è rivelato il più difficile della stagione per Ferrari, con sia Hamilton che Leclerc costretti ad abbandonare la gara a Zandvoort, evidenziando le difficoltà ancora presenti. Fred Vasseur, responsabile della divisione F1 in Ferrari, ha sottolineato che i miglioramenti mostrati dal britannico indicano l’arrivo di tempi più promettenti.

«A Zandvoort ha combattuto a pari livello con Russell, e a Monza, partendo dalla decima posizione, è riuscito a contendere testa a testa con lui», ha spiegato Vasseur. Il dirigente ha aggiunto che, se Russell è già riuscito a salire sul podio in questa stagione, non sarebbe infatto sorprendente vedere Hamilton ottenere lo stesso risultato. L’obiettivo è chiaro: nelle ultime otto gare, il sette volte campione deve riuscire a concludere tra i tre migliori, nonostante la forte concorrenza di avversari come Leclerc, gli ingaggi della McLaren e persino Max Verstappen.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!