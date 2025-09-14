La foto di Hamilton che desta molta preoccupazione tra gli appassionati di F1
I tifosi non riescono a credere all’immagine toccante di un giovane Lewis Hamilton, che continua a circolare sui social.
Ora, a 40 anni, il pilota britannico si conferma come uno dei più grandi nella storia della Formula 1, detenendo record in vittorie, podi e pole position, oltre a sette titoli mondiali. La carriera di Hamilton continua a far parlare di sé e una foto risalente al 2006 riaccende il dibattito sulle sue origini, quando già mostrava quel talento destinato a conquistare il mondo dell’automobilismo.
Nel 2006 Hamilton brillava nella serie di supporto GP2 (oggi F2), vincendo cinque gare e conquistando il titolo, tutto sotto la guida del suo attuale direttore, Fred Vasseur.
Durante quella stagione gli fu data l’occasione di fare una prova per la McLaren a Silverstone, performance che colpì profondamente il team, portandolo ad ingaggiarlo per la stagione 2007. Inoltre, in quegli anni, il giovane pilota ventunenne fu intervistato da ITV Sport; quell’immagine fresca è oggi al centro di qualche scherzo sui social, dove alcuni commentano ironicamente il naturale passare del tempo.
Il anno da rookie di Hamilton
Dopo una stagione di grande successo in GP2, Hamilton fece il suo debutto in Formula 1 con la McLaren al Gran Premio d’Australia del 2007. La sua stagione da rookie si rivelò tra le migliori di sempre: il pilota ottenne quattro vittorie e terminò a un solo punto dal titolo mondiale, perdendolo contro Kimi Raikkonen.
Da allora, il britannico ha collezionato 101 vittorie in Gran Premi e sette titoli mondiali, affermandosi saldamente come uno dei piloti più eccezionali nella storia del motorsport.
