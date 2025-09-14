La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
La Ferrari è sul punto di perdere tre veterani, come riferisce il giornalista di F1 Leo Turrini per Quotidiano. Tutto sembra collegato allo sviluppo dell'unità di potenza per il 2026, che al momento mostra segnali preoccupanti.
Al pari del resto della griglia, la Scuderia si sta dedicando con intensità alla realizzazione dei nuovi monoposto e delle rispettive unità.
Nel prossimo anno l'attenzione si concentrerà maggiormente sui componenti elettrici, rappresentando una sfida importante per alcuni fornitori, mentre si prospetta la possibilità di tornare a utilizzare motori V8, scelta che semplificherebbe il processo per produttori e appassionati.
Correlato: Kimi Antonelli incolpa la Mercedes per i suoi errori nel 2025
I vertici si preparano a lasciare
Turrini evidenzia che Wolff Zimmermann, responsabile del progetto motori in Ferrari, è ormai sul punto di lasciare il team, e si vocifera che anche Lars Schmidt, incaricato delle prestazioni dei motori a combustione, abbia deciso di cercare nuove opportunità.
Curiosamente, entrambi sembrerebbero essere coinvolti in un possibile passaggio ad Audi, dove l'ex responsabile della Ferrari, Mattia Binotto, collabora allo sviluppo dell'unità di potenza tedesca. Inoltre, Diego Tondo, capo dell'aerodinamica, ha optato per abbandonare il gruppo a Maranello.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton ammette il dolore; La foto che desta molta preoccupazione
- Oggi 00:31
F1 Oggi: Lewis Hamilton è di nuovo SORPRESO dalla Ferrari; I problemi della Mercedes
- Oggi 00:19
Kimi Antonelli Oggi: Il messaggio sentimentale di Lewis Hamilton; Mercedes conferma i suoi piloti
- Oggi 00:05
I problemi della Mercedes potrebbero AVVANTAGGIARE la carriera di Antonelli
- Ieri 20:41
La foto di Hamilton che desta molta preoccupazione tra gli appassionati di F1
- Ieri 20:27
Mercedes conferma i suoi piloti per la stagione 2026
- Ieri 19:59
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- Ieri 18:49
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- Ieri 19:05
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre
Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.
- 1 settembre