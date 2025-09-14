La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

La Ferrari è sul punto di perdere tre veterani, come riferisce il giornalista di F1 Leo Turrini per Quotidiano. Tutto sembra collegato allo sviluppo dell'unità di potenza per il 2026, che al momento mostra segnali preoccupanti.

Al pari del resto della griglia, la Scuderia si sta dedicando con intensità alla realizzazione dei nuovi monoposto e delle rispettive unità.

Nel prossimo anno l'attenzione si concentrerà maggiormente sui componenti elettrici, rappresentando una sfida importante per alcuni fornitori, mentre si prospetta la possibilità di tornare a utilizzare motori V8, scelta che semplificherebbe il processo per produttori e appassionati.

I vertici si preparano a lasciare

Turrini evidenzia che Wolff Zimmermann, responsabile del progetto motori in Ferrari, è ormai sul punto di lasciare il team, e si vocifera che anche Lars Schmidt, incaricato delle prestazioni dei motori a combustione, abbia deciso di cercare nuove opportunità.

Curiosamente, entrambi sembrerebbero essere coinvolti in un possibile passaggio ad Audi, dove l'ex responsabile della Ferrari, Mattia Binotto, collabora allo sviluppo dell'unità di potenza tedesca. Inoltre, Diego Tondo, capo dell'aerodinamica, ha optato per abbandonare il gruppo a Maranello.

