Mercedes PERDE nella sua nuova rivalità in F1
Mercedes PERDE nella sua nuova rivalità in F1
Mercedes si trova attualmente in difficoltà rispetto ai suoi rivali in Formula 1, in seguito all'annuncio da parte di Audi di un importante colpo di mercato in vista del debutto del team nel 2026. A partire dalla prossima stagione, Audi assorbirà Sauber, segnando l'ingresso in griglia di due colossi dell'industria automobilistica tedesca.
La storica rivalità tra Mercedes e Audi si trasformerà in pista nella competizione per dominare le nuove regolamentazioni previste per il 2026. Mentre Mercedes ha stretto un accordo pluriennale con Adidas, assicurandosi un'esclusiva presenza per tutta la stagione 2025, Audi ha deciso di reinventare la propria immagine in Formula 1.
Entrambi i team attribuiscono grande valore all'identità del marchio: piloti come George Russell e Kimi Antonelli hanno sfoggiato con orgoglio le iconiche tre strisce, integrate da innovativi sistemi come il CLIMACOOL e giacche argentate studiate per il raffreddamento.
Correlato: Kimi Antonelli incolpa la Mercedes per i suoi errori nel 2025
Audi e Adidas uniscono le forze in F1
Il recente accordo tra Audi e Adidas non pone fine alla collaborazione esistente tra Mercedes e il marchio, ma segna la fine dell'esclusività che lo caratterizzava. Con questo patto, le due aziende collaboreranno per lanciare nuove collezioni di abbigliamento e attrezzature, destinate a piloti, meccanici, ingegneri e a tutto il team tecnico.
Jonathan Wheatley, direttore del team Audi, ha commentato: "Questa collaborazione unisce due icone – i quattro anelli e le tre strisce – in un contesto globale, rappresentando un audace passo avanti verso il debutto ufficiale come Audi F1 Team."
Il CEO di Audi, Gernot Dollner, ha aggiunto: "Adidas e Audi vantano decenni di collaborazione negli sport d'élite, fondata su valori condivisi e sul desiderio di ispirare attraverso prestazioni superiori. La nostra partnership in Formula 1 va oltre l'innovazione e la ricerca del massimo rendimento, fondendo la visione e le forze di due marchi proiettati verso il futuro."
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Mercedes PERDE nella sua nuova rivalità in F1
- 18 minuti fa
Ferrari F1 oggi: il successo del 2026; Sainz conferma il ritorno; ingaggiati Alpine e Mercedes
- Oggi 05:03
Antonelli F1 Oggi: Il suo futuro si sta definendo; Cattive notizie dalla Mercedes; Riceve dure critiche
- Oggi 05:00
Hamilton F1 oggi: rivela problemi di salute; Rosberg sorprende; la Ferrari lo attacca
- Oggi 04:55
Kimi Antonelli, CRITICATO per COLPA di un altro pilota rookie
- Ieri 21:00
Lewis Hamilton riceve un NUOVO ATTACCO da una figura della Ferrari
- Ieri 20:00
Molto letto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes
- 25 agosto
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre
Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.
- 1 settembre
Tom Brady prepara un aiuto speciale per Sainz al GP di Las Vegas
- 25 agosto