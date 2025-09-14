Mercedes PERDE nella sua nuova rivalità in F1

Mercedes si trova attualmente in difficoltà rispetto ai suoi rivali in Formula 1, in seguito all'annuncio da parte di Audi di un importante colpo di mercato in vista del debutto del team nel 2026. A partire dalla prossima stagione, Audi assorbirà Sauber, segnando l'ingresso in griglia di due colossi dell'industria automobilistica tedesca.

La storica rivalità tra Mercedes e Audi si trasformerà in pista nella competizione per dominare le nuove regolamentazioni previste per il 2026. Mentre Mercedes ha stretto un accordo pluriennale con Adidas, assicurandosi un'esclusiva presenza per tutta la stagione 2025, Audi ha deciso di reinventare la propria immagine in Formula 1.

Entrambi i team attribuiscono grande valore all'identità del marchio: piloti come George Russell e Kimi Antonelli hanno sfoggiato con orgoglio le iconiche tre strisce, integrate da innovativi sistemi come il CLIMACOOL e giacche argentate studiate per il raffreddamento.

Audi e Adidas uniscono le forze in F1

Il recente accordo tra Audi e Adidas non pone fine alla collaborazione esistente tra Mercedes e il marchio, ma segna la fine dell'esclusività che lo caratterizzava. Con questo patto, le due aziende collaboreranno per lanciare nuove collezioni di abbigliamento e attrezzature, destinate a piloti, meccanici, ingegneri e a tutto il team tecnico.

Jonathan Wheatley, direttore del team Audi, ha commentato: "Questa collaborazione unisce due icone – i quattro anelli e le tre strisce – in un contesto globale, rappresentando un audace passo avanti verso il debutto ufficiale come Audi F1 Team."

Il CEO di Audi, Gernot Dollner, ha aggiunto: "Adidas e Audi vantano decenni di collaborazione negli sport d'élite, fondata su valori condivisi e sul desiderio di ispirare attraverso prestazioni superiori. La nostra partnership in Formula 1 va oltre l'innovazione e la ricerca del massimo rendimento, fondendo la visione e le forze di due marchi proiettati verso il futuro."

