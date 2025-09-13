Lewis Hamilton riceve un NUOVO ATTACCO da una figura della Ferrari

L'ex pilota della Ferrari Jean Alesi ha criticato l'atteggiamento di Lewis Hamilton durante il weekend del Gran Premio d'Italia.

L'ex pilota, che ha corso per la Ferrari tra il 1991 e il 1995, è stato chiaro nelle sue critiche: "Non mi ha convinto l'atteggiamento di Hamilton", ha dichiarato Alesi al Corriere della Serra tramite Sky Germania, aggiungendo che, in realtà, il pilota britannico avrebbe potuto, e forse dovuto, aiutare Leclerc in qualifica.

Il sette volte campione ha giustificato la sua decisione di non aiutare Leclerc in un'intervista: "Non è una cosa che avrei fatto nelle mie precedenti squadre. Dopotutto, significherebbe sacrificare un compagno di squadra e, dato che ho già una penalità, devo partire il più avanti possibile in griglia per segnare punti".

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

