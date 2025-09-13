Lewis Hamilton ha ammesso di aver provato dolore fisico dopo il controverso Gran Premio d'Italia dello scorso fine settimana. Dopo la gara, ha condiviso i suoi pensieri con alcuni membri del team Ferrari in un video pubblicato sui social media.

In un video condiviso dall'account ufficiale Ferrari F1, il pilota ha raccontato quanto accaduto nel box e ha commentato: "Non riuscivo a spingere oltre il pedale. A tutto gas!". Il campione ha aggiunto: "Sento dolore qui", indicando il lato destro del busto.

"Stavo spingendo al limite, ecco perché il pedale si è piegato", ha concluso. A causa di questa penalità, Hamilton ha perso terreno in campionato rispetto al compagno di squadra Charles Leclerc, portandosi a 46 punti dal pilota monegasco.

Nonostante le difficoltà, la stella rimane al sesto posto in campionato dopo il GP d'Italia. Il suo impegno e la sua determinazione gli sono valsi il riconoscimento dei tifosi, che hanno assistito alla sua intensa lotta per colmare il divario all'Autodromo Nazionale di Monza.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

