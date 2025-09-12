La Ferrari ammette la delusione con Lewis Hamilton

La Ferrari ha finalmente ammesso che l'arrivo di Lewis Hamilton non ha portato il cambiamento atteso.

In un'intervista alla rivista tedesca Auto Motor und Sport, Fred Vasseur ha spiegato quanto la Ferrari sia vicina a realizzare quella che considera la sua versione "ideale" della squadra e ha sottolineato che il suo lavoro alla Scuderia non finirà mai: "Se a un certo punto pensassimo di aver raggiunto il nostro obiettivo, sarebbe l'inizio della fine", ha dichiarato.

Ha anche elogiato il lavoro della McLaren, affermando: "La McLaren sta facendo un lavoro fantastico. Non si tratta di avere un'arma segreta che le dia un enorme vantaggio, ma di aver perfezionato dieci aspetti che, singolarmente, si sommano a circa 20 millisecondi".

Rispondendo alle critiche sull'inizio di stagione poco brillante di Hamilton in rosso, Vasseur ha concluso: "Dobbiamo rimanere concentrati sul miglioramento a tutto campo. Sarebbe ingenuo pensare che una sola persona possa fare miracoli. Non esiste una formula magica, ma siamo sulla strada giusta".

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

