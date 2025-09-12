Hamilton è in pericolo? La Ferrari rompe il silenzio su Carlos Sainz

La Ferrari ha rotto il silenzio su Carlos Sainz, in seguito alle voci su un possibile ritorno del pilota spagnolo al posto di Lewis Hamilton.

Vasseur ha suggerito che la vasta esperienza di Hamilton con altri team potrebbe spiegare il suo lento processo di adattamento in Ferrari. Parlando ad Auto Motor und Sport, ha commentato: "Il divario tra Ferrari e Mercedes è persino maggiore di quello tra Mercedes e McLaren.

"Quando Lewis è arrivato in Ferrari, pensavamo ingenuamente che avrebbe avuto tutto sotto controllo. Non è come Carlos Sainz, che cambia team ogni pochi anni e conosce bene il processo.

"Lewis ha impiegato quattro o cinque gare per adattarsi e, dal Gran Premio del Canada, ha dimostrato ancora una volta il suo ritmo in pista. Le circostanze spesso fanno la differenza e ultimamente Lewis ha avuto più sfortuna di quanto ci si possa aspettare.

"A Budapest, era davanti a Charles in Q1 ed è stato solo un decimo più lento in Q2, mancando la testa della classifica per 0,05 secondi. Alla fine, uno è arrivato primo e l'altro dodicesimo", ha detto.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

