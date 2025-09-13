Brutte notizie per il sedile Mercedes di Kimi Antonelli

Il presentatore e reporter di Sky Sports F1, Simon Lazenby, ha rivelato che la Mercedes ha già chiarito il suo piano per il 2027: mantenere George Russell e Max Verstappen, il che significherebbe che Andrea Kimi Antonelli sarebbe fuori dal team, almeno a partire da quella stagione.

In un'intervista a Metro, Lazenby ha spiegato le informazioni ottenute grazie al suo lavoro per la testata britannica: "Presto sentirete che la Mercedes terrà George. Sarei sorpreso se Kimi e George non firmassero per il 2026.

"Ma nel 2027... mi chiedo se le parole di Russell siano state lungimiranti. Considerate i problemi che ha avuto Antonelli; è ancora un debuttante. Hanno investito molto in entrambi, ma confrontando le prestazioni di George con quelle di Kimi quest'anno, preferireste Kimi o optare per la coppia Max-George?

Secondo Lazenby, Verstappen, che non ha mai avuto un compagno di squadra al suo livello (Daniel Ricciardo è stato l'unico ad andarci vicino), sarà seriamente in difficoltà con Russell alla Mercedes: "Max è probabilmente il miglior pilota in griglia, ma George non può essere sottovalutato.

Ha fatto una stagione impressionante quest'anno e, nonostante la pressione dell'arrivo del giovane Kimi, ha proseguito con determinazione. George non ha paura di Verstappen e sarebbe affascinante vederli competere su vetture simili, soprattutto all'inizio, quando Max potrebbe non avere la macchina ideale."

Lazenby non lascia spazio a dubbi: nel 2027, Mercedes e Toto Wolff opteranno per la coppia Verstappen-Russell: "Mercedes e Toto hanno sempre voluto evitare un ambiente tossico, come è successo in passato tra Nico Rosberg e Lewis Hamilton.

"Se riusciranno a tenere la situazione sotto controllo, è scontato: dal 2027 saranno Max e George. Sebbene la Red Bull abbia un contratto con lui fino al 2028, ci sono clausole di rendimento che saranno inasprite l'anno prossimo. Lo vedo già accadere, e non sarebbe spettacolare?" ha osservato.

Come sta andando il Campionato Team dopo il GP d'Italia?

Il Gran Premio d'Italia è stato l'ennesimo esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che, nonostante il dominio della McLaren per tutta la stagione, è riuscito a intrufolarsi e vincere la gara.

Non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti a Monza, poiché le condizioni hanno permesso una gara combattuta da parte di tutti i piloti sulla stretta griglia di partenza italiana.

La Ferrari ha nuovamente preso il largo nel Campionato Costruttori, con Hamilton e Leclerc che hanno approfittato della svista dei piloti Mercedes. Un'altra delusione è stata l'impossibilità della Williams di conquistare punti con Carlos Sainz, nonostante Alex Albon continui a rispondere.

1. McLaren 617 punti

2. Ferrari 280 punti

3. Mercedes 260 punti

4. Red Bull Racing 239 punti

5. Williams 86 punti

6. Aston Martin 62 punti

7. Racing Bulls 61 punti

6. Kick Sauber 55 punti

9. Haas 44 punti

10. Alpine 20 punti

