Non riesco a credere a quello che Nico Rosberg ha detto su Lewis Hamilton!

Nico Rosberg ha commentato la carriera di Lewis Hamilton in Formula 1, inserendo due dei suoi ex compagni di squadra in Mercedes tra i cinque più grandi piloti della storia.

Dopo la straordinaria vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio d'Italia lo scorso fine settimana, Rosberg ha riconosciuto che l'olandese merita di essere tra i cinque più grandi di tutti i tempi, pur sostenendo che Hamilton sia in cima alla sua lista.

"Max Verstappen è senza dubbio uno dei cinque più grandi piloti della storia di questo sport e continua a dimostrare il suo valore. La mia classifica è: Hamilton, Verstappen, Senna, Fangio e, naturalmente, Schumacher!" ha dichiarato Rosberg nel programma Sky Sports F1.

Correlato: URGENTE: Lewis Hamilton confessa di avere problemi di salute dopo il GP d'Italia

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!