Tradimento di Valtteri Bottas! Lewis Hamilton LODE Checo Pérez

Lewis Hamilton ha elogiato Sergio Pérez per il suo arrivo in Cadillac, e alcuni ritengono che le sue parole siano state un tradimento nei confronti di Valtteri Bottas.

In dichiarazioni pubblicate dalla Formula 1, il sette volte campione del mondo ha dichiarato quanto segue sul pilota messicano: "Penso che abbiano scelto le persone giuste.

"Ovviamente, vedremo cosa succederà anche con Sergio; ha una vasta esperienza. Questa conoscenza che entrambi portano con sé, maturata in due grandi team, li aiuterà a progredire più velocemente.

"Non c'è bisogno di dire nulla sul suo talento, perché Bottas lo ha dimostrato nel corso della sua carriera. Ma [stanno] collaborando con uno dei finlandesi più onesti, probabilmente il più divertente, che io possa immaginare, e la persona più genuina con cui lavorare. Mi manca lavorare con lui", ha commentato.

Correlato: La Ferrari ammette la delusione con Lewis Hamilton

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!