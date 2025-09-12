Mercedes scopre i sospetti di truffa da parte della Red Bull Racing!

Mercedes ha suscitato sospetti di comportamenti illeciti da parte della Red Bull Racing, in seguito alla prestazione di Max Verstappen al Gran Premio d’Italia.

George Russell ha espresso sorpresa per il notevole distacco con cui Verstappen ha fuso a Monza, terminando oltre trenta secondi davanti al resto del gruppo. “Questa stagione è davvero particolare”, ha commentato il pilota britannico a Sky Sports.

Lui ha poi osservato: “Mi è difficile capire come Verstappen sia riuscito a perdere di 40 secondi la vittoria in Ungheria e Bahrain, per poi aggiudicarsi qui e persino a Imola con un margine di 20 secondi. È veramente impressionante.

"Non so come evolveranno le prossime gare, ma spero di poter lottare di più per raggiungere il podio. Le Ferrari hanno dimostrato un netto miglioramento dall’inizio della stagione, quindi la sfida non sarà affatto facile.”

Come sta andando il Campionato Team dopo il GP d'Italia?

Il Gran Premio d'Italia è stato l'ennesimo esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che, nonostante il dominio della McLaren per tutta la stagione, è riuscito a intrufolarsi e vincere la gara.

Non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti a Monza, poiché le condizioni hanno permesso una gara combattuta da parte di tutti i piloti sulla stretta griglia di partenza italiana.

La Ferrari ha nuovamente preso il largo nel Campionato Costruttori, con Hamilton e Leclerc che hanno approfittato della svista dei piloti Mercedes. Un'altra delusione è stata l'impossibilità della Williams di conquistare punti con Carlos Sainz, nonostante Alex Albon continui a rispondere.

1. McLaren 617 punti

2. Ferrari 280 punti

3. Mercedes 260 punti

4. Red Bull Racing 239 punti

5. Williams 86 punti

6. Aston Martin 62 punti

7. Racing Bulls 61 punti

6. Kick Sauber 55 punti

9. Haas 44 punti

10. Alpine 20 punti

