Kimi Antonelli Oggi: Lo stronca paragonandolo a Bortoleto; Inferiore rispetto a quella di Russell
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di martedì 9° settembre 2025 in Formula 1.
Después de una temporada complicada, Andrea Kimi Antonelli si è trovato ancora una volta al centro delle critiche, questa volta da parte di Jacques Villeneuve, che ha messo a confronto la prestazione dell’italiano con quella del giovane Gabriel Bortoleto. LEGGI DI PIÙ
La Mercedes ha distrutto Andrea Kimi Antonelli dopo un altro weekend in cui il pilota italiano ha fallito ancora una volta. LEGGI DI PIÙ
Dopo un altro weekend complicato, Andrea Kimi Antonelli si trova nuovamente sotto i riflettori per le critiche di Jacques Villeneuve, che ha messo a confronto la prestazione del pilota italiano in Mercedes con quella del britannico George Russell. LEGGI DI PIÙ
La Mercedes ha messo Andrea Kimi Antonelli alla pari con Charles Leclerc, nonostante il pessimo weekend del pilota italiano. LEGGI DI PIÙ
