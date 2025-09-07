F1 Oggi: Max Verstappen vince il Gran Premio d'Italia; Lewis Hamilton minimizza
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Domenico 7 settembre 2025 in Formula 1.
Lewis Hamilton è rimasto davvero colpito dal giro che ha permesso a Max Verstappen di assicurarsi la pole position al Gran Premio di Monza. LEGGI DI PIÙ
Il weekend di Kimi Antonelli a Monza ha evidenziato quanto possa essere instabile il passaggio dalle categorie giovanili alla Formula 1, spingendo Toto Wolff a esprimersi in merito. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli continua ad accumulare sanzioni nelle ultime gare di Formula 1 e Monza non ha fatto eccezione. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli continua a far discutere la stampa. Al Gran Premio d’Italia, nonostante abbia conquistato punti preziosi nel circuito di casa, il pilota Mercedes ha accumulato nuove sanzioni che hanno suscitato critiche tra gli addetti ai lavori. LEGGI DI PIÙ
