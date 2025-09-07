La salute di Colapinto era IN PERICOLO durante il GP d'Italia!

Franco Colapinto ha causato un forte spavento a Monza, rischiando di svenire al termine della gara.

Durante una competizione particolarmente difficile per il pilota argentino di Alpine, il giovane ha iniziato a commentare le sue impressioni post-corsa quando è accaduto l’inaspettato episodio preoccupante. Nel corso dell’intervista, Colapinto ha dichiarato di aver avvertito i segni di un imminente svenimento e alcuni giornalisti, pronti a cercare chiarimenti, sono intervenuti per impedirgli di cadere.

Subito dopo l’accaduto, il pilota è stato allontanato dalla zona stampa per ricevere l’assistenza medica necessaria dal team di Alpine.

Correlato: Lewis Hamilton SUPERA Max Verstappen nel 2025: "L'unica vera star"

Fino a quando è valido il contratto di Franco Colapinto con Alpine?

Il team francese ha ufficializzato l’ingaggio di Colapinto tramite un comunicato stampa, diffuso anche sui propri canali social, in cui si comunicava: "Il team BWT Alpine Formula One Team ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con Williams Racing per ingaggiare i servizi di Franco Colapinto con un contratto pluriennale." Il pilota argentino, che ha 21 anni, assumerà il ruolo di test driver e riserva per il Campionato Mondiale di Formula 1 FIA 2025, entrando così a far parte di un gruppo di talenti a disposizione del team per garantire supporto durante l’intera stagione.

All’interno del suo nuovo incarico, Franco Colapinto sarà presente a numerosi Gran Premi nel corso dell’anno e collaborerà con Paul Aron e Ryō Hirakawa nel programma di test dei veicoli precedenti (TPC). Inoltre, il giovane pilota contribuirà con le sue prestazioni anche nelle sessioni in simulatore presso la sede di Enstone, apportando un valore aggiunto agli sforzi complessivi del team.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!