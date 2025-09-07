Tutte le reazioni alla polemica della McLaren con Piastri e Norris a Monza

La decisione della McLaren di far cambiare posizione a Oscar Piastri con Lando Norris durante il Gran Premio d’Italia ha acceso una vivace polemica tra i tifosi di Formula 1.

Un malfunzionamento durante il pit stop ha costretto Norris a perdere la seconda posizione a favore del compagno, mentre un ordine del team ha imposto al pilota australiano di cedere il posto al britannico.

Se Piastri avesse mantenuto il P2, avrebbe potuto estendere il vantaggio nel campionato mondiale fino a 37 punti; ora il distacco si riduce a 31 punti, con otto gare ancora da disputare nella stagione 2025. La mossa, giudicata inopportuna da molti, solleva dubbi sulla strategia della McLaren in vista di una lotta per il titolo sempre più combattuta.

Ordini del team McLaren criticati su Twitter

Correlato: Lewis Hamilton SUPERA Max Verstappen nel 2025: "L'unica vera star"

Piastri lascia passare Norris perché un meccanico non è riuscito a fissare correttamente le viti pic.twitter.com/CTPdX5g4kh

- Norris ha optato per un pit stop mantenendo la seconda posizione. - La McLaren ha rovinato il pit stop. - Davvero, Piastri dovrebbe cedere il suo posto? pic.twitter.com/TDvrEdCxVH

A Norris vengono offerte attenzioni particolari nella corsa al campionato, a discapito di un pilota decisamente più valido come Oscar Piastri. È un vero scherno che devia la sfida tra chi realmente merita di lottare per il titolo: Verstappen e Piastri.

Piastri è davvero così ingenuo? Non dimostra il coraggio necessario? Senza il giusto spirito combattivo per il titolo, ha permesso al suo diretto rivale di sorpassarlo. È sconcertante vedere come abbia lasciato passare Norris: che sorpresa!