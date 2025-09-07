close global

Oscar Piastri, Lando Norris, McLaren, Netherlands, 2025

Tutte le reazioni alla polemica della McLaren con Piastri e Norris a Monza

Alessandro Lombardo
Oscar Piastri, Lando Norris, McLaren, Netherlands, 2025

La decisione della McLaren di far cambiare posizione a Oscar Piastri con Lando Norris durante il Gran Premio d’Italia ha acceso una vivace polemica tra i tifosi di Formula 1.

Un malfunzionamento durante il pit stop ha costretto Norris a perdere la seconda posizione a favore del compagno, mentre un ordine del team ha imposto al pilota australiano di cedere il posto al britannico.

Se Piastri avesse mantenuto il P2, avrebbe potuto estendere il vantaggio nel campionato mondiale fino a 37 punti; ora il distacco si riduce a 31 punti, con otto gare ancora da disputare nella stagione 2025. La mossa, giudicata inopportuna da molti, solleva dubbi sulla strategia della McLaren in vista di una lotta per il titolo sempre più combattuta.

Ordini del team McLaren criticati su Twitter

Correlato: Lewis Hamilton SUPERA Max Verstappen nel 2025: "L'unica vera star"

Classifiche F1

