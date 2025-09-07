Tutte le reazioni alla polemica della McLaren con Piastri e Norris a Monza
Tutte le reazioni alla polemica della McLaren con Piastri e Norris a Monza
La decisione della McLaren di far cambiare posizione a Oscar Piastri con Lando Norris durante il Gran Premio d’Italia ha acceso una vivace polemica tra i tifosi di Formula 1.
Un malfunzionamento durante il pit stop ha costretto Norris a perdere la seconda posizione a favore del compagno, mentre un ordine del team ha imposto al pilota australiano di cedere il posto al britannico.
Se Piastri avesse mantenuto il P2, avrebbe potuto estendere il vantaggio nel campionato mondiale fino a 37 punti; ora il distacco si riduce a 31 punti, con otto gare ancora da disputare nella stagione 2025. La mossa, giudicata inopportuna da molti, solleva dubbi sulla strategia della McLaren in vista di una lotta per il titolo sempre più combattuta.
Ordini del team McLaren criticati su Twitter
Correlato: Lewis Hamilton SUPERA Max Verstappen nel 2025: "L'unica vera star"
Piastri lascia passare Norris perché un meccanico non è riuscito a fissare correttamente le viti pic.twitter.com/CTPdX5g4kh— ☈ッ (@TheFergusonWay) 7 settembre 2025
- Norris ha optato per un pit stop mantenendo la seconda posizione. - La McLaren ha rovinato il pit stop. - Davvero, Piastri dovrebbe cedere il suo posto? pic.twitter.com/TDvrEdCxVH— Cytrus 🍋 (@cytrusf1) 7 settembre 2025
Non c'è modo che Piastri debba cedere quella posizione a Norris... tutta questa faccenda delle “regole papaya” è una sciocchezza woke.— megs❤️🔥 (@44megs) 7 settembre 2025
A Norris vengono offerte attenzioni particolari nella corsa al campionato, a discapito di un pilota decisamente più valido come Oscar Piastri. È un vero scherno che devia la sfida tra chi realmente merita di lottare per il titolo: Verstappen e Piastri.— Killashaw (@killashaw10) 7 settembre 2025
Piastri è davvero così ingenuo? Non dimostra il coraggio necessario? Senza il giusto spirito combattivo per il titolo, ha permesso al suo diretto rivale di sorpassarlo. È sconcertante vedere come abbia lasciato passare Norris: che sorpresa!— z (@rbrzoe) 7 settembre 2025
Verstappen, Vettel e Hamilton non avrebbero mai ceduto quella posizione #ItalianGP— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 7 settembre 2025
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
La salute di Colapinto era IN PERICOLO durante il GP d'Italia!
- 1 ora fa
Williams sottolinea cosa dovrebbe preoccupare la Ferrari e Hamilton
- 2 ore fa
Verstappen vince il GP d'Italia; Alonso cade; Hamilton si riprende
- Oggi 16:28
Antonelli vittima di nuovi attacchi dopo il GP d'Italia
- Oggi 18:39
Tutte le reazioni alla polemica della McLaren con Piastri e Norris a Monza
- Oggi 18:02
Antonelli doppiamente punito nel GP d'Italia
- Oggi 17:52
Molto letto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- Ieri 19:30
George Russell difende Kimi Antonelli: "Le critiche non sono la realtà"
- 19 agosto
Kimi Antonelli F1 Oggi: Sulla buona strada per sorpassare Hamilton; Russell lo difende
- 19 agosto
Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes
- 25 agosto