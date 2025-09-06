Charles Leclerc non ha nascosto le sue lamentele con Lewis Hamilton per quanto accaduto nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia.

Molti si aspettavano che il pilota britannico aiutasse il compagno di squadra in Q3 con la scia, visto che ha una penalità da scontare in gara; tuttavia, ciò non è accaduto.

Parlando a SkySports, il pilota monegasco ha commentato così la controversia: "Il problema della scia avrebbe potuto essere risolto diversamente. Ma è stato fatto in questo modo...

"Il mio primo giro è passato un po' inosservato, visto che ho concluso solo quarto, ma è stato un giro davvero buono. Ero molto contento. Il quarto posto era il massimo che potessimo ottenere", ha ammesso.

Come va il Campionato Costruttori in vista del GP d’Italia?

Il Gran Premio d'Olanda è stato l'ennesimo esempio del dominio della McLaren in questa stagione, ma alcune sorprese rimangono in campionato dopo che l'Aston Martin ha mostrato segni di vita.

Non c'era margine di manovra sul circuito di Zandvoort per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto l'ingresso di tre safety car che hanno portato a tre ritiri, tra cui uno scontro tra Ferrari e Mercedes.

Nonostante ciò, la squadra tedesca ha preso il comando nel Campionato Costruttori grazie a Russell e ha approfittato dell'errore dei piloti Ferrari, sebbene Antonelli sia rimasto di nuovo a zero punti dopo un altro ritiro. Un'altra delusione è che la Williams non è riuscita a segnare punti con Carlos Sainz, ma Alex Albon continua a rispondere.

1. McLaren 584 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 248 punti

4. Red Bull Racing 214 punti

5. Williams 80 punti

6. Aston Martin 62 punti

7. Racing Bulls 60 punti

6. Kick Sauber 51 punti

9. Haas 44 punti

10. Alpine 20 punti

