Lewis Hamilton ha trasmesso il messaggio che i tifosi della Ferrari attendevano da tempo.

Parlando a SkySports dopo le qualifiche del Gran Premio d'Italia, il sette volte campione del mondo ha espresso parole incoraggianti sulla sua prestazione a Monza: "Sono molto contento dei progressi che abbiamo fatto.

"Abbiamo avuto una prestazione molto più forte rispetto alla scorsa settimana, soprattutto nel mio box. Devo continuare a lavorare su questo e vedere i progressi. Essere un pilota Ferrari qui è un'esperienza fantastica.

"Onestamente, non ho parole per descriverlo. I tifosi sono davvero incredibili. Non so cosa mi riserverà il domani, ma troverò la mia strada e continuerò ad andare avanti", ha osservato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

