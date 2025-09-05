Il sacrificio che Lewis Hamilton è disposto a fare per Charles Leclerc

Lewis Hamilton ha rivelato l'enorme sacrificio che sarebbe disposto a fare per Charles Leclerc e la Ferrari.

Parlando in conferenza stampa delle sue aspettative per il resto del weekend del Gran Premio d'Italia, il sette volte campione del mondo ha dichiarato: "So che la Ferrari lo ha fatto molti anni fa.

"Ricordo, almeno quando ho iniziato, di aver visto Kimi [Raikkonen] e Felipe [Massa] farlo spesso. Può essere utile, ma prima sentivo che c'era più rischio e che spesso bisognava sacrificare qualcuno.

"Quindi non so se lo faranno questo weekend. Non se ne è parlato. Ma se significasse portare Charles lì, sarei felice di svolgere quel ruolo", ha assicurato.

Correlato: Lewis Hamilton ammette di INVIDIARE Carlos Sainz

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!