close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Carlos Sainz Jr.

Lewis Hamilton ammette di INVIDIARE Carlos Sainz

Lewis Hamilton ammette di INVIDIARE Carlos Sainz

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton and Carlos Sainz Jr.

Lewis Hamilton ha nuovamente ammesso quanto invidi Carlos Sainz quando corre per la Ferrari a Monza.

Parlando a GPBlog dopo le FP2 del Gran Premio d'Italia, il sette volte campione del mondo ha dichiarato: "La verità è che non ho mai pensato di salire sul podio, perché ci sono salito molte volte, quindi so cosa significa essere lassù.

"Ho visto come si sono comportati altri piloti Ferrari, e qualsiasi cosa io provi a immaginare sarà ben lontana da quella sensazione. Ma venire qui, qualunque sia la squadra per cui corri, è sempre un'esperienza incredibile."

"Essere in questo parco, in questo circuito storico, e poi vedere tutti i tifosi sul rettilineo dei box. Ma anche quando stai facendo il giro, i tifosi sono molto vicini, quindi sembra che siano in macchina con te.

"Subire una penalità e ottenere punti è piuttosto dura. Sono davvero motivato a recuperare quelle posizioni", ha osservato.

Correlato: Errore da principiante di Antonelli; Leclerc tiene a bada la McLaren nelle FP2 del GP d'Italia

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Lewis Hamilton Carlos Sainz

Latest News

UFFICIALE: Svelate le conseguenze dell'incidente di Kimi Antonelli nelle FP2
Mercedes

UFFICIALE: Svelate le conseguenze dell'incidente di Kimi Antonelli nelle FP2

  • 2 ore fa
F1 Antonelli Oggi: Incidente a Monza; La Mercedes manda un messaggio brutale; Svelate le conseguenze
F1 Antonelli oggi

F1 Antonelli Oggi: Incidente a Monza; La Mercedes manda un messaggio brutale; Svelate le conseguenze

  • 1 ora fa
F1 Ferrari Oggi: Hamilton invidia Sainz; McLaren minacciata; Il pilota accetta il sacrificio
F1 Ferrari oggi

F1 Ferrari Oggi: Hamilton invidia Sainz; McLaren minacciata; Il pilota accetta il sacrificio

  • 1 ora fa
Errore da principiante di Antonelli; Leclerc tiene a bada la McLaren nelle FP2 del GP d'Italia
GP d'Italia

Errore da principiante di Antonelli; Leclerc tiene a bada la McLaren nelle FP2 del GP d'Italia

  • Ieri 18:12
F1 Oggi: Risultati FP1 e FP2 a Monza; Calendario delle qualifiche del GP d'Italia
F1 oggi

F1 Oggi: Risultati FP1 e FP2 a Monza; Calendario delle qualifiche del GP d'Italia

  • 2 ore fa
Il sacrificio che Lewis Hamilton è disposto a fare per Charles Leclerc
Ferrari

Il sacrificio che Lewis Hamilton è disposto a fare per Charles Leclerc

  • 3 ore fa
Più notizie

Molto letto

Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

  • 19 agosto
 URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

  • 28 agosto
 George Russell difende Kimi Antonelli:

George Russell difende Kimi Antonelli: "Le critiche non sono la realtà"

  • 19 agosto
 Kimi Antonelli F1 Oggi: Sulla buona strada per sorpassare Hamilton; Russell lo difende

Kimi Antonelli F1 Oggi: Sulla buona strada per sorpassare Hamilton; Russell lo difende

  • 19 agosto
 Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes

Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes

  • 25 agosto
 Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

  • 1 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play