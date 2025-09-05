Lewis Hamilton ammette di INVIDIARE Carlos Sainz
Lewis Hamilton ha nuovamente ammesso quanto invidi Carlos Sainz quando corre per la Ferrari a Monza.
Parlando a GPBlog dopo le FP2 del Gran Premio d'Italia, il sette volte campione del mondo ha dichiarato: "La verità è che non ho mai pensato di salire sul podio, perché ci sono salito molte volte, quindi so cosa significa essere lassù.
"Ho visto come si sono comportati altri piloti Ferrari, e qualsiasi cosa io provi a immaginare sarà ben lontana da quella sensazione. Ma venire qui, qualunque sia la squadra per cui corri, è sempre un'esperienza incredibile."
"Essere in questo parco, in questo circuito storico, e poi vedere tutti i tifosi sul rettilineo dei box. Ma anche quando stai facendo il giro, i tifosi sono molto vicini, quindi sembra che siano in macchina con te.
"Subire una penalità e ottenere punti è piuttosto dura. Sono davvero motivato a recuperare quelle posizioni", ha osservato.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
