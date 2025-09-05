Errore da principiante di Antonelli; Leclerc tiene a bada la McLaren nelle FP2 del GP d'Italia
Carlos Sainz continua la sua ottima prestazione e si è classificato terzo nelle seconde prove libere in vista del Gran Premio d'Italia del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.
Il pilota spagnolo ha registrato il suo miglior giro in 1:19.974 secondi, battendo a sorpresa la McLaren di Oscar Piastri di 0,181 secondi. Charles Leclerc lo ha preceduto in seconda posizione, confermando che la Ferrari vuole sfidare la McLaren a Monza.
Lando Norris ha ottenuto il miglior giro con un tempo di 1:19.878 secondi. Gli altri piloti della top 10 erano Lewis Hamilton, Max Verstappen, Alexander Albon, Nico Nulkenberg, Yuki Tsunoda e George Russell.
Fernando Alonso era 15°, mentre Franco Colapinto è arrivato ultimo. Kimi Antonelli ha subito un incidente all'inizio della sessione che lo ha costretto al ritiro dalle FP2.
GP de Italia: FP2
|Posizione
|Pilota
|1
|Lando Norris
|2
|Charles Leclerc
|3
|Carlos Sainz
|4
|Oscar Piastri
|5
|Lewis Hamilton
|6
|Max Verstappen
|7
|Alexander Albon
|8
|Nico Hulkenberg
|9
|Yuki Tsunoda
|10
|George Russell
|11
|Isack Hadjar
|12
|Gabriel Bortoleto
|13
|Lance Stroll
|14
|Oliver Bearman
|15
|Fernando Alonso
|16
|Esteban Ocon
|17
|Liam Lawson
|18
|Pierre Gasly
|19
|Kimi Antonelli
|20
|Franco Colapinto
Cosa è successo nelle FP1 del GP d'Italia?
Lewis Hamilton e la Ferrari hanno preso il comando nelle FP1 del Gran Premio d'Italia, con un ottimo risultato anche per Carlos Sainz. Il sette volte campione del mondo ha confermato le sue sensazioni positive e ha fatto segnare il miglior giro della prima sessione di prove libere con un tempo di 1:20.117, battendo Charles Leclerc di 0,169 secondi.
Sainz ha concluso al terzo posto dietro di loro, davanti a Max Verstappen, Kimi Antonelli, Lando Norris e Alexander Albon. Il resto della Top 10 include Alexander Albon, George Russell, Fernando Alonso e Isack Hadjar.
Franco Colapinto ha prestato la sua vettura a Paul Aron per la prima sessione del fine settimana, quindi non ha preso parte a nessuna gara; tuttavia, il pilota di riserva ha concluso in ultima posizione nelle prove libere uno.
GP d'Italia: FP1
|Posizione
|Pilota
|1
|Lewis Hamilton
|2
|Charles Leclerc
|3
|Carlos Sainz
|4
|Max Verstappen
|5
|Kimi Antonelli
|6
|Lando Norris
|7
|Alexander Albon
|8
|George Russell
|9
|Fernando Alonso
|10
|Isack Hadjar
|11
|Gabriel Bortoleto
|12
|Nico Hulkenberg
|13
|Liam Lawson
|14
|Yuki Tsunoda
|15
|Lance Stroll
|16
|Alex Dunne
|17
|Esteban Ocon
|18
|Pierre Gasly
|19
|Oliver Bearman
|20
|Paul Aron
