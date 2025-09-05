close global

﻿
Charles Leclerc walks alongside Carlos Sainz and George Russell

Errore da principiante di Antonelli; Leclerc tiene a bada la McLaren nelle FP2 del GP d'Italia

Errore da principiante di Antonelli; Leclerc tiene a bada la McLaren nelle FP2 del GP d'Italia

Gianluca Cosentino
Charles Leclerc walks alongside Carlos Sainz and George Russell

Carlos Sainz continua la sua ottima prestazione e si è classificato terzo nelle seconde prove libere in vista del Gran Premio d'Italia del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

Il pilota spagnolo ha registrato il suo miglior giro in 1:19.974 secondi, battendo a sorpresa la McLaren di Oscar Piastri di 0,181 secondi. Charles Leclerc lo ha preceduto in seconda posizione, confermando che la Ferrari vuole sfidare la McLaren a Monza.

Lando Norris ha ottenuto il miglior giro con un tempo di 1:19.878 secondi. Gli altri piloti della top 10 erano Lewis Hamilton, Max Verstappen, Alexander Albon, Nico Nulkenberg, Yuki Tsunoda e George Russell.

Fernando Alonso era 15°, mentre Franco Colapinto è arrivato ultimo. Kimi Antonelli ha subito un incidente all'inizio della sessione che lo ha costretto al ritiro dalle FP2.

GP de Italia: FP2

Posizione Pilota
1Lando Norris
2Charles Leclerc
3Carlos Sainz
4Oscar Piastri
5Lewis Hamilton
6Max Verstappen
7Alexander Albon
8Nico Hulkenberg
9Yuki Tsunoda
10George Russell
11Isack Hadjar
12Gabriel Bortoleto
13Lance Stroll
14Oliver Bearman
15Fernando Alonso
16Esteban Ocon
17Liam Lawson
18Pierre Gasly
19Kimi Antonelli
20Franco Colapinto

Cosa è successo nelle FP1 del GP d'Italia?

Lewis Hamilton e la Ferrari hanno preso il comando nelle FP1 del Gran Premio d'Italia, con un ottimo risultato anche per Carlos Sainz. Il sette volte campione del mondo ha confermato le sue sensazioni positive e ha fatto segnare il miglior giro della prima sessione di prove libere con un tempo di 1:20.117, battendo Charles Leclerc di 0,169 secondi.

Sainz ha concluso al terzo posto dietro di loro, davanti a Max Verstappen, Kimi Antonelli, Lando Norris e Alexander Albon. Il resto della Top 10 include Alexander Albon, George Russell, Fernando Alonso e Isack Hadjar.

Franco Colapinto ha prestato la sua vettura a Paul Aron per la prima sessione del fine settimana, quindi non ha preso parte a nessuna gara; tuttavia, il pilota di riserva ha concluso in ultima posizione nelle prove libere uno.

GP d'Italia: FP1

Posizione Pilota
1Lewis Hamilton
2Charles Leclerc
3Carlos Sainz
4Max Verstappen
5Kimi Antonelli
6Lando Norris
7Alexander Albon
8George Russell
9Fernando Alonso
10Isack Hadjar
11Gabriel Bortoleto
12Nico Hulkenberg
13Liam Lawson
14Yuki Tsunoda
15Lance Stroll
16Alex Dunne
17Esteban Ocon
18Pierre Gasly
19Oliver Bearman
20Paul Aron

