Charles Leclerc, Lando Norris, Hungary GP, Ferrari, McLaren, 2025, Generic

La Ferrari confermata come minaccia per la McLaren per il GP d'Italia

La Ferrari confermata come minaccia per la McLaren per il GP d'Italia

Gianluca Cosentino
La McLaren ha confermato che la Ferrari sarà una minaccia per il prossimo Gran Premio d'Italia.

Lando Norris, parlando alla stampa a Monza, ha dichiarato quanto segue dopo la prima sessione di prove libere: "Normalmente, a questo punto, abbiamo circa un secondo di vantaggio su tutti! Ma al momento, per i miei gusti, sembra un po' risicato.

"Non è male, penso che ci siano alcuni piccoli dettagli da migliorare per rimanere al primo posto. Ho trovato positivo il fatto che abbiamo migliorato alcune cose tra la prima e la seconda sessione di prove libere. Ci sono alcuni piccoli dettagli da migliorare, e saremo un po' più competitivi.

"È un po' stretto, quindi devo solo cercare di aumentare il distacco per sentirmi un po' più a mio agio. Gli avversari stanno migliorando, sembra che siamo un po' più vicini e questo ci rende la vita un po' più difficile, ma penso che siamo ancora in una posizione ragionevole", ha riconosciuto.

Come si sta evolvendo il Campionato Costruttori dopo il GP d'Olanda?

Il Gran Premio d'Olanda è stato l'ennesimo esempio del dominio della McLaren in questa stagione, ma alcune sorprese rimangono in campionato dopo che l'Aston Martin ha mostrato segni di vita.

Non c'era margine di manovra sul circuito di Zandvoort per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto l'ingresso di tre safety car che hanno portato a tre ritiri, tra cui uno scontro tra Ferrari e Mercedes.

Nonostante ciò, la squadra tedesca ha preso il comando nel Campionato Costruttori grazie a Russell e ha approfittato dell'errore dei piloti Ferrari, sebbene Antonelli sia rimasto di nuovo a zero punti dopo un altro ritiro. Un'altra delusione è che la Williams non è riuscita a segnare punti con Carlos Sainz, ma Alex Albon continua a rispondere.

  • 1. McLaren 584 punti
  • 2. Ferrari 260 punti
  • 3. Mercedes 248 punti
  • 4. Red Bull Racing 214 punti
  • 5. Williams 80 punti
  • 6. Aston Martin 62 punti
  • 7. Racing Bulls 60 punti
  • 6. Kick Sauber 51 punti
  • 9. Haas 44 punti
  • 10. Alpine 20 punti

