Orari e canali TV delle qualifiche del Gran Premio d'Italia
Condividiamo tutte le informazioni necessarie per la gara di sabato del Gran Premio d'Italia del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.
Il circuito di Monza ospiterà le FP3 e le qualifiche per la 16a gara del calendario, il 6 settembre. Carlos Sainz spera di proseguire la sua ottima prestazione di venerdì.
Fernando Alonso, invece, cercherà di proseguire l'ottima prestazione delle ultime gare. Infine, Franco Colapinto spera di lasciarsi alle spalle i problemi delle ultime settimane e di sfruttare al meglio la sua Alpine.
Ecco tutto ciò che c'è da sapere per sabato su programmi e canali TV per i diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.
Programma del GP d'Italia: sabato 6 settembre
FP3
- Spagna: 12:30 /DAZN
- Argentina: 07:30. /Stella +
- Colombia: 05:30. /Stella +
- Messico: 04:30. /Fox Sport
- Stati Uniti (Pacifico): 03:30. /ESPN
Qualità
- Spagna: 16:00 /DAZN
- Argentina: 10:00. /Stella +
- Colombia: 09:00. /Star +
- Messico: 08:00 / Fox Sports
- Stati Uniti (Pacifico): 05:00 / ESPN
Come procede il Campionato Piloti in vista del GP d’Italia?
Il Gran Premio d'Olanda ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma un guasto alla power unit ha posto fine alla sua corsa.
Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, essendo sesto, ma Una collisione con Charles Leclerc lo ha fatto scendere al 16° posto.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che ha concluso ottavo e continua a segnare punti in questa stagione, mentre Carlos Sainz è arrivato lontano dalla zona punti a causa di Liam Lawson.
Per le Ferrari è stato un incubo, poiché né Lewis Hamilton né Charles Leclerc sono riusciti a concludere la gara, un duro colpo per entrambi nel Campionato Piloti.
- 1. Oscar Piastri 309 punti
- 2. Lando Norris 275 punti
- 3. Max Verstappen 205 punti
- 4. George Russell 184 punti
- 5. Charles Leclerc 151 punti
- 6. Lewis Hamilton 109 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 punti
- 8. Alexander Albon 64 punti
- 9. Nico Hülkenberg 37 punti
- 10. Isack Hadjar 37 punti
- 11. Lance Stroll 32 punti
- 12. Fernando Alonso 30 punti
- 13. Esteban Ocon 28 punti
- 14. Pierre Gasly 20 punti
- 15. Liam Lawson 20 punti
- 16. Oliver Bearman 16 punti
- 17. Carlos Sainz 16 punti
- 18. Gabriele Bortoleto 14 punti
- 19. Yuki Tsunoda 12 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
