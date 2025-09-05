close global

﻿
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

Orari e canali TV delle qualifiche del Gran Premio d'Italia

Orari e canali TV delle qualifiche del Gran Premio d'Italia

Gianluca Cosentino
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

Condividiamo tutte le informazioni necessarie per la gara di sabato del Gran Premio d'Italia del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

Il circuito di Monza ospiterà le FP3 e le qualifiche per la 16a gara del calendario, il 6 settembre. Carlos Sainz spera di proseguire la sua ottima prestazione di venerdì.

Fernando Alonso, invece, cercherà di proseguire l'ottima prestazione delle ultime gare. Infine, Franco Colapinto spera di lasciarsi alle spalle i problemi delle ultime settimane e di sfruttare al meglio la sua Alpine.

Ecco tutto ciò che c'è da sapere per sabato su programmi e canali TV per i diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Programma del GP d'Italia: sabato 6 settembre

FP3

  • Spagna: 12:30 /DAZN
  • Argentina: 07:30. /Stella +
  • Colombia: 05:30. /Stella +
  • Messico: 04:30. /Fox Sport
  • Stati Uniti (Pacifico): 03:30. /ESPN

Qualità

  • Spagna: 16:00 /DAZN
  • Argentina: 10:00. /Stella +
  • Colombia: 09:00. /Star +
  • Messico: 08:00 / Fox Sports
  • Stati Uniti (Pacifico): 05:00 / ESPN

Correlato: Errore da principiante di Antonelli; Leclerc tiene a bada la McLaren nelle FP2 del GP d'Italia

Come procede il Campionato Piloti in vista del GP d’Italia?

Il Gran Premio d'Olanda ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma un guasto alla power unit ha posto fine alla sua corsa.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, essendo sesto, ma Una collisione con Charles Leclerc lo ha fatto scendere al 16° posto.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che ha concluso ottavo e continua a segnare punti in questa stagione, mentre Carlos Sainz è arrivato lontano dalla zona punti a causa di Liam Lawson.

Per le Ferrari è stato un incubo, poiché né Lewis Hamilton né Charles Leclerc sono riusciti a concludere la gara, un duro colpo per entrambi nel Campionato Piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

